SC Unterrabnitz sichert sich den Sieg gegen UFC Neckenmarkt in packendem Duell

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:28

In einem spannungsgeladenen Spiel der 24. Runde in der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich SC Unterrabnitz mit 3:1 gegen UFC Neckenmarkt durch. Dank strategischem Geschick und entscheidenden Toren konnte sich SC Unterrabnitz den Sieg sichern und wertvolle Punkte sammeln.

Frühe Führung und dominante Halbzeit

Das Spiel begann unter schwierigen Wetterbedingungen, die beide Teams vor Herausforderungen stellten. Trotz des regnerischen Wetters startete SC Unterrabnitz energisch. Bereits in der 21. Minute nutzte Györi Bank eine Chance des UFC Neckenmarkt und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab SC Unterrabnitz zusätzlichen Auftrieb, während UFC Neckenmarkt nach Wegen suchte, ins Spiel zurückzufinden.

UFC Neckenmarkt hatte seine erste große Chance in der 30. Minute, als ein Spieler einen kraftvollen Schuss abgab, den der Torwart von SC Unterrabnitz zur Ecke klärte. Trotz einiger Druckphasen von UFC Neckenmarkt gelang es nicht, den Ausgleich zu erzielen, und so ging SC Unterrabnitz mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Entscheidende Tore und späte Hoffnung für Neckenmarkt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte SC Unterrabnitz dort an, wo sie aufgehört hatten. In der 61. Minute erzielte Mark Vajda das 2:0 für die Gastgeber, indem er nach einer tollen Einzelleistung den Ball im Netz unterbrachte. Dieses Tor erhöhte den Druck auf UFC Neckenmarkt, die nun zwei Tore zurücklagen.

Dominik Lanyi erweiterte in der 78. Minute die Führung für SC Unterrabnitz auf 3:0, nachdem er einen abgeblockten Schuss vor dem Tor trocken verwandelte. Dieser Treffer schien das Spiel zu entscheiden, doch UFC Neckenmarkt gab nicht auf. In der 90. Minute bekam UFC Neckenmarkt einen Elfmeter zugesprochen, den Jonas Gager sicher verwandelte. Es war sein 11. Saisontor, das den Stand auf 3:1 verkürzte. Trotz dieses späten Tores reichte die Zeit nicht aus, um das Spiel vollständig zu drehen.

2. Klasse Mitte: Unterrabnitz : Neckenmarkt - 3:1 (1:0)

92 Jonas Gager 3:1

78 Dominik Lanyi 3:0

61 Mark Vajda 2:0

21 Györi Bank 1:0

