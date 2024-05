Spannung bis zum Schlusspfiff: UFC Sieggraben dreht das Spiel gegen ASK Tschurndorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:57

In einer aufregenden Begegnung der 24. Runde der 2. Klasse Mitte konnte sich der UFC Sieggraben zu Hause mit einem knappen 2:1 gegen ASK Tschurndorf durchsetzen. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte Sieggraben das Spiel in der zweiten Hälfte und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Anfängliche Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre Angriffsabsichten deutlich machten. ASK Tschurndorf erwischte den besseren Start und konnte bereits in der 18. Minute durch Zoltan Racz in Führung gehen. Die Heimmannschaft, UFC Sieggraben, ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte gleich nach Wegen, den Rückstand zu egalisieren. Trotz einiger guter Ansätze gelang es ihnen in der ersten Halbzeit nicht, den Ausgleich zu erzielen.

UFC Sieggraben dreht das Spiel

Nach der Pause kam UFC Sieggraben entschlossen aus der Kabine und ihre Bemühungen wurden schließlich belohnt. In der 58. Minute erzielte Sarkis Saribekyan den ersehnten Ausgleich. Der Treffer gab den Hausherren sichtlich Auftrieb und sie drängten auf den Führungstreffer.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 76. Minute, als Kristof Batorfi für den UFC Sieggraben das 2:1 erzielte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der ASK Tschurndorf, das Spiel noch zu drehen, doch die Verteidigung des UFC Sieggraben hielt stand.

Das Match endete mit einem hart erkämpften 2:1-Heimsieg für UFC Sieggraben, der die Zuschauer bis zum letzten Pfiff in Atem hielt.

2. Klasse Mitte: Sieggraben : Tschurndorf - 2:1 (0:1)

76 Kristof Batorfi 2:1

58 Sarkis Saribekyan 1:1

18 Zoltan Racz 0:1

Details

