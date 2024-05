ASK Raiding feiert klaren 10:0-Sieg gegen SV Sigleß

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:34

Ein Fußballfest der Extraklasse bot ASK Raiding den heimischen Fans in der 24. Runde der 2. Klasse Mitte, als sie SV Sigleß mit einem beeindruckenden 10:0 vom Platz fegten. Von Beginn an zeigte das Heimteam eine überragende Performance, die durch eine Torserie gekrönt wurde, wie sie in dieser Saison selten zu sehen war.

Explosiver Start und konsequente Dominanz

Das Match begann furios: Bereits in der dritten Minute eröffnete Gabor Borsos das Torfestival für ASK Raiding, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Julian Filz in der 27. Minute, der das frühe 2:0 sicherte. Die Überlegenheit von Raiding war von Anfang an spürbar, und das Team schien entschlossen, jeden Angriff in einen Torerfolg zu verwandeln. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhten Julian Gneis und Julian Filz auf 0:3 bzw. 0:4.

Weitere Tore und individuelle Glanzleistungen

Nach der Pause ließ ASK Raiding nicht nach und setzte seine beeindruckende Vorstellung fort. Richard Nemeth trug sich in der 48. Minute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 7:0. Die Tore fünf und sechs wurden von Richard Ciernik erzielt. Der Torreigen wurde durch Gabor Borsos, Masud Mohamed Jama und Benjamin Posch weitergeführt, die in der 65., 77. und 89. Minute das 8:0, 9:0 bzw. das finale 10:0 markierten.

Die Leistung von ASK Raiding war nicht nur in der Anzahl der Tore, sondern auch in der Qualität des Spiels bemerkenswert. Jeder Spieler zeigte eine hervorragende Koordination und Spielintelligenz, die SV Sigleß kaum Raum zur Entfaltung kommen ließ.

Die Fans von ASK Raiding werden diesen Tag sicherlich nicht so schnell vergessen, denn solch eine dominante Vorstellung ist wahrlich nicht alltäglich im Fußball. Mit großer Vorfreude blickt man nun auf die nächsten Spiele, in denen das Team diesen Erfolg bestätigen will.

2. Klasse Mitte: Raiding : Sigleß - 10:0 (4:0)

89 Benjamin Posch 10:0

77 Masud Mohamed Jama 9:0

65 Gabor Borsos 8:0

62 Richard Ciernik 7:0

59 Richard Ciernik 6:0

48 Richard Nemeth 5:0

43 Julian Gneis 4:0

33 Julian Filz 3:0

27 Julian Filz 2:0

3 Gabor Borsos 1:0

