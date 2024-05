Knapper Sieg für ASK Stoob in einem intensiven Fußballduell bei Tschurndorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:46

In einer mitreißenden Begegnung der 25. Runde der 2. Klasse Mitte BGLD konnte sich ASK Stoob mit einem knappen 3:2 gegen ASK Tschurndorf durchsetzen. Der spannende Schlagabtausch wurde erst in den letzten Minuten entschieden, wobei die Zuschauer Zeugen eines wahren Fußballkrimis wurden.

Frühe Führung der Hausherren und rasche Antwort

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff und beide Teams zeigten sofort ihre Ambitionen. ASK Tschurndorf nutzte die Heimvorteil und ging in der 29. Minute in Führung. Gabor Jakubovics verwandelte einen Elfmeter souverän zum 1:0. Diese frühe Führung setzte ASK Stoob unter Druck, jedoch ließen sie sich nicht beirren. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, gelang Balint Zsolt Szabo der Ausgleichstreffer.

Zweite Halbzeit: Ein Spiel voller Wendungen

Nach der Halbzeitpause schien ASK Tschurndorf motiviert, erneut die Führung zu übernehmen. Ihre Bemühungen wurden in der 64. Minute belohnt, als Gabor Jakubovics mit seinem zweiten Tor des Tages das 2:1 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange. Nur vier Minuten später, in der 68. Minute, brachte Detre Horvath ASK Stoob zurück ins Spiel, indem er zum 2:2 ausglich. Dieses Tor gab Stoob neuen Schwung und die Partie wurde zunehmend spannender.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen beider Mannschaften, wobei Stoob den entscheidenden Durchbruch erzielte. In der 90. Minute erzielte Szabolcs Szalai nach einem präzisen Kopfball das entscheidende Tor zum 3:2. Dieser Treffer kam kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit und ließ ASK Tschurndorf kaum Zeit für eine Reaktion. Die Nachspielzeit war gefüllt mit Versuchen von Tschurndorf, den Ausgleich zu erzielen, aber die Defensive von ASK Stoob hielt stand, angeführt von einer herausragenden Leistung ihres Torhüters Maximilian Kommissar Sebestyen, der einige Schüsse parierte. Endstand 2:3.

2. Klasse Mitte: Tschurndorf : Stoob - 2:3 (1:1)

92 Szabolcs Szalai 2:3

68 Detre Horvath 2:2

64 Gabor Jakubovics 2:1

46 Balint Zsolt Szabo 1:1

29 Gabor Jakubovics 1:0

