Heimsieg: ASK Raiding bezwingt UFC Sieggraben nach schwierigem Start

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:48

Am späten Samstagnachmittag empfing ASK Raiding die Mannschaft von UFC Sieggraben in der 25. Runde der 2. Klasse Mitte. Vor heimischer Kulisse zeigte ASK Raiding eine beeindruckende Leistung, wendete das Spiel nach einem frühen Rückstand und sicherte sich einen deutlichen 4:1-Erfolg.

Schwieriger Start für ASK Raiding mit raschem Rückstand und Elfmeter

Die Partie begann turbulent für ASK Raiding. Schon in der 5. Minute gerieten sie durch ein Tor von Fatih Satilmis für UFC Sieggraben in Rückstand. In der 8. Minute bekam UFC Sieggraben einen Elfmeter zugesprochen, doch der Schütze scheiterte am starken Torhüter von ASK Raiding.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Niklas Gneis, das Blatt zu wenden. In der 38. Minute erzielte er den Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem neuen Schwung und einem ausgeglichenen Ergebnis ging es in die Pause. Beide Teams hatten bis zu diesem Zeitpunkt ihre Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch keines konnte sich einen klaren Vorteil verschaffen.

ASK Raiding dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kam ASK Raiding entschlossen aus der Kabine. Sie nahmen das Heft des Handelns in die Hand und bestimmten das Spielgeschehen. Ihre Anstrengungen wurden in der 67. Minute belohnt, als Richard Köbanyai das Team mit 2:1 in Führung brachte. Dieser Treffer gab ASK Raiding weiteren Auftrieb, während UFC Sieggraben Mühe hatte, eine Antwort zu finden.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem Gastgeber. Gabor Borsos erwies sich als Schlüsselspieler für ASK Raiding, indem er in der 81. Minute das 3:1 und in der 90. Minute das 4:1 erzielte, was den Sieg endgültig sicherte. Seine beeindruckende Leistung in den letzten Minuten des Spiels unterstrich das Oberwasser von ASK Raiding, das das Spiel trotz des frühen Rückstands souverän drehte.

2. Klasse Mitte: Raiding : Sieggraben - 4:1 (1:1)

90 Gabor Borsos 4:1

81 Gabor Borsos 3:1

67 Richard Köbanyai 2:1

38 Niklas Gneis 1:1

5 Fatih Satilmis 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.