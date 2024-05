Spektakuläres Remis: SV Sigleß erkämpft sich Unentschieden gegen SC Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:50

Ein nervenaufreibendes Duell erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sigleß und dem SC Unterfrauenhaid in der 25. Runde der 2. Klasse Mitte. Nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel und sicherten sich ein 2:2-Unentschieden.

Dramatischer Beginn und frühe Führung für Unterfrauenhaid

Das Spiel begann turbulent. Unterfrauenhaid zeigten sich entschlossen, ihre wechselhafte Form der letzten Spiele zu überwinden und erwischten einen perfekten Start. Schon in der achten Minute brachte Tamas Horvath die Gäste mit einem präzisen Schuss ins linke Eck in Führung. Dieser Treffer war das Resultat eines schnellen Gegenangriffs nach einem Ballverlust von Sigleß im Mittelfeld. 22 Minuten später verdoppelte David Kramel die Führung für die Gäste, indem er eine Unsicherheit in der Sigleßer Abwehr ausnutzte und den Ball ins Netz beförderte. Zur Halbzeit stand es somit 0:2 aus Sicht der Gastgeber, die sich sichtlich schwer taten, ins Spiel zu finden.

Sigleß dreht auf – Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Offensive der Heimmannschaft. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Noel Ferenc Karasz, kurz nach seiner Einwechslung, den Anschlusstreffer. Karasz nutzte einen Abpraller nach einem Schuss von Weinberger, um den Ball über die Linie zu drücken. Die Sigleßer waren nun deutlich überlegen und drängten auf den Ausgleich. Trotz einiger hochkarätiger Chancen, unter anderem durch einen gefährlichen Vorstoß von Bauer, der von Karasz vergeben wurde, dauerte es bis zur 80. Minute, ehe der verdiente Ausgleich fiel. Ivan Mihailovic wurde mit einem genialen Steckpass von Hammerschmidt bedient und überwand den herausstürmenden Torwart mit einem gefühlvollen Heber.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Angriffsversuchen beider Teams, jedoch ohne weitere Tore. Der Schiedsrichter beendete die Partie schließlich mit einem Stand von 2:2.

2. Klasse Mitte: Sigleß : Unterfrauenhaid - 2:2 (0:2)

80 Ivan Mihailovic 2:2

49 Noel Ferenc Karasz 1:2

30 David Kramel 0:2

8 Tamas Horvath 0:1

