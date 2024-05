SV Antau fixiert Meistertitel mit Kantersieg beim UFC Neckenmarkt

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:32

In einer beeindruckenden Vorstellung auswärts gegen UFC Neckenmarkt konnte SV Antau mit einem überzeugenden 5:0 den Platz als Sieger verlassen. Die Mannschaft aus dem Wulkatal zeigte von Beginn an eine dominante Leistung, die bereits in der ersten Hälfte mit einem klaren Vorsprung belohnt wurde. Dieser Sieg unterstreicht die Stärke von SV Antau in der aktuellen Saison der 2. Klasse Mitte.

Frühzeitige Führung setzt Neckenmarkt unter Druck

Das Spiel begann dynamisch, als SV Antau schon in der 8. Minute durch einen Treffer von Lukas De Zordo in Führung ging. De Zordo, der eine herausragende Partie spielte, nutzte eine Schwäche in der Neckenmarkter Abwehr und brachte seine Mannschaft früh in Vorteil. Nur vier Minuten später verdoppelte Robert Gold mit einem souveränen Tor zum 0:2, wobei er von De Zordo mustergültig in Szene gesetzt wurde. Das schnelle Tempo und die offensive Ausrichtung der Antauer setzten die Gastgeber sichtlich unter Druck, die kaum Zeit fanden, sich zu organisieren.

Die Überlegenheit der Gäste setzte sich fort und in der 37. Minute erzielte Karl Gerdenich nach einer hervorragenden Kombination das 0:3. Dieser Treffer kurz vor der Halbzeitpause zeigte die effektive und zielstrebige Spielweise von SV Antau, die kaum Raum für Gegenangriffe ließ.

Zweite Halbzeit: Antau schließt mit einem Schützenfest ab

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete, mit einer starken Präsenz von SV Antau. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Alexander Rojatz in der 51. Minute, die die Gäste in Unterzahl brachte, beeinträchtigte dies nicht ihre Leistung. Vielmehr zeigte SV Antau weiterhin eine solide Defensive und effektive Angriffe. In der 67. Minute erhöhte Lukas De Zordo nach einem Eckball unerwartet auf 0:4, indem er den Ball direkt ins Tor beförderte.

Den Schlusspunkt setzte Robert Gold in der 70. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages, der nach einem brillanten Pass von De Zordo den Torhüter von Neckenmarkt alt aussehen ließ. Dieser Treffer zum 0:5 symbolisierte die Überlegenheit und die spielerische Klasse von SV Antau, die das Spiel dominierten und verdient als Sieger hervorgingen. Die letzten Minuten des Spiels waren eher eine Formalität, da SV Antau den Sieg souverän nach Hause fuhr.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:0 für SV Antau, der damit als Meister feststeht!

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Antau - 0:5 (0:3)

70 Robert Gold 0:5

67 Lukas De Zordo 0:4

37 Karl Gerdenich 0:3

12 Robert Gold 0:2

8 Lukas De Zordo 0:1

