Spannendes Duell: SC Dörfl remisiert gegen SC Unterrabnitz

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:34

In einem packenden Schlagabtausch trennten sich der SC Dörfl und der SC Unterrabnitz mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel, das in der 25. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) stattfand, bot den Zuschauern reichlich Spannung und vier Tore, verteilt über beide Halbzeiten. Besonders in den letzten Minuten konnte der SC Dörfl das Spiel noch einmal komplett drehen und sicherte sich einen wichtigen Punkt im Kampf um die Tabellenpositionen.

Frühe Führung für die Gäste hält bis zur Pause

Der Auftakt in die Partie verlief für die Heimmannschaft weniger wunschgemäß. In der 21. Minute ging SC Unterrabnitz durch Gernot Steinriegler in Führung. Das Urgestein von Unterrabnitz nutzte seine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung gab den Gästen deutlich Auftrieb, während SC Dörfl sich erst einmal sortieren musste.

Die erste Halbzeit verlief weitgehend unter der Kontrolle von SC Unterrabnitz, die das Spielgeschehen dominierten und mehrere gute Chancen erspielten. Der SC Dörfl hingegen fand nur schwer in das Spiel und konnte erst nach der Pause reagieren.

Kampfgeist führt zu später Punkteteilung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich ein verändertes Bild. Der SC Dörfl kam entschlossener aus der Kabine. Diese neue Energie führte schnell zum Erfolg: In der 48. Minute erzielte Adam Arvai den Ausgleichstreffer. Mit diesem Tor schien der Bann gebrochen, und die Heimmannschaft drängte auf den Führungstreffer.

Doch bevor der SC Dörfl diesen Schwung weiter nutzen konnte, schlug SC Unterrabnitz erneut zu. In der 55. Minute war es Patrick Steinriegler, der die Gäste wieder in Führung brachte. Das 2:1 für Unterrabnitz stellte erneut die Weichen auf Sieg für die Gäste.

Die Schlussphase des Spiels gehörte jedoch dem SC Dörfl. Mit einem enormen Willen und angetrieben von den lautstarken Unterstützungen ihrer Fans, gelang es ihnen in der letzten regulären Spielminute den ersehnten Ausgleich zu erzielen. Adam Arvai, der das Stadion zum Beben brachte, erzielte in der 90. Minute den Treffer zum 2:2. Der späte Treffer zeugte von einem unermüdlichen Kampfgeist, der letztendlich mit einem verdienten Punkt belohnt wurde.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Unterrabnitz - 2:2 (0:1)

94 Adam Arvai 2:2

55 Patrick Steinriegler 1:2

48 Adam Arvai 1:1

19 Gernot Steinriegler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.