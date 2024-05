Drei Tore in sechs Minuten: ASK Raiding dreht Partie bei ASK Stoob

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung zwischen ASK Stoob und ASK Raiding setzten sich die Gäste aus Raiding am Ende mit 3:2 durch. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit mit 1:0 geführt hatten und sogar auf 2:0 erhöhen konnten, kämpfte sich Raiding eindrucksvoll zurück und erzielte innerhalb von wenigen Minuten drei Treffer. Die Partie in der 2. Klasse Mitte (BGLD) bot den Zuschauern eine Achterbahnfahrt der Emotionen und endete mit einem knappen Sieg für die Gäste.

Frühe Führung für ASK Stoob hält bis zur Pause

Das Spiel begann mit einem frühen Paukenschlag. Schon in der 7. Minute brachte Szabolcs Szalai den ASK Stoob mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber setzten somit ein erstes Ausrufezeichen und dominierten in der Anfangsphase das Geschehen.

Nach einem intensiven Schlagabtausch und mehreren Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Gastgeber. ASK Raiding kam nach der Pause entschlossener aus der Kabine, doch zunächst gelang es Stoob, die Oberhand zu behalten.

Das spektakuläre Comeback von ASK Raiding

Die zweite Halbzeit begann ebenso schwungvoll wie die erste. In der 50. Minute erhöhte Benjamin Thomas Gugcso für ASK Stoob auf 2:0, nachdem er einen Freistoß verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als könnte Stoob das Spiel sicher nach Hause bringen. Doch Raiding gab sich nicht auf und zeigte eine beeindruckende Moral.

Nur sechs Minuten später leitete Julian Filz die Aufholjagd ein und erzielte in der 56. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Damit war das Momentum auf Seiten der Gäste, die immer mehr Druck aufbauten und die Gastgeber in die Defensive drängten.

In der 60. Minute war es dann Richard Köbanyai, der den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Partie war wieder völlig offen und beide Mannschaften kämpften verbissen um den Sieg. Stoob war sichtlich geschockt von der schnellen Aufholjagd der Gäste und fand nur schwer zurück ins Spiel.

Nur zwei Minuten später, in der 62. Minute, krönte Gabor Borsos das beeindruckende Comeback und erzielte den Führungstreffer zum 3:2 für ASK Raiding. Die Gäste hatten das Spiel innerhalb von nur sechs Minuten gedreht.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte Stoob alles, um noch einmal zurückzukommen, doch Raiding verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. So endete die Partie nach 90 spannenden Minuten mit einem 3:2-Sieg für ASK Raiding.

