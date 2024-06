Halbes Dutzend: ASK Tschurndorf deklassiert UFC Neckenmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:40

In einer einseitigen Partie der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte ASK Tschurndorf einen beeindruckenden 6:1-Sieg gegen UFC Neckenmarkt verbuchen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen auch in der zweiten Spielhälfte keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen.

Dominante erste Halbzeit der Gäste inklusive klarer Pausenführung

Bereits kurz nach dem Anpfiff zeigte sich, dass ASK Tschurndorf an diesem Tag die spielbestimmende Mannschaft sein würde. Das erste Ausrufezeichen setzte Zoltan Racz in der 18. Spielminute, als er zum 1:0 für die Gäste traf. Racz nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Neckenmarkt und ließ dem Torwart keine Chance.

Der Druck der Gäste nahm nicht ab und 17 Minuten später war es Gabor Jakubovics, der das 2:0 erzielte. Neckenmarkt fand kein Mittel, die Offensivkraft der Tschurndorfer zu stoppen, und so folgte in der 38. Minute das 3:0 durch Adam Rapai. Rapai nutzte eine Hereingabe perfekt und netzte ein.

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Bojan Gavranovic in der 45. Minute mit einem satten Schuss ins Netz, der den Halbzeitstand von 4:0 für ASK Tschurndorf besiegelte.

ASK Tschurndorf lässt auch in der zweiten Halbzeit nicht nach

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. ASK Tschurndorf dominierte weiter das Geschehen auf dem Platz. In der 54. Minute war es erneut Laszlo Egle, der zum 5:0 traf. Egle nutzte eine Vorlage mustergültig und ließ dem Keeper keine Abwehrchance. Der Spielverlauf ließ keine Zweifel mehr am Ausgang der Partie.

Doch Tschurndorf hatte noch nicht genug. In der 82. Minute krönte Laszlo Egle seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 6:0 für die Gäste.

In der Schlussphase gelang es UFC Neckenmarkt jedoch, den Ehrentreffer zu erzielen. In der 90. Minute war es Oliver Mark, der für die Gastgeber auf 1:6 verkürzte. Mark zeigte sich treffsicher und konnte zumindest ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie nach zwei Minuten Nachspielzeit mit dem Endstand von 6:1 für ASK Tschurndorf.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Tschurndorf - 1:6 (0:4)

91 Oliver Mark 1:6

82 Laszlo Egle 0:6

54 Laszlo Egle 0:5

47 Bojan Gavranovic 0:4

38 Adam Rapai 0:3

35 Gabor Jakubovics 0:2

18 Zoltan Racz 0:1

