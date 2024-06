Überzeugender Sieg für Meister SV Antau gegen SC Unterrabnitz

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:41

Der SV Antau setzte sich in der 26. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) mit einem deutlichen 5:1 gegen den SC Unterrabnitz durch. Bereits zur Halbzeit führte der Gastgeber mit 3:0 und ließ dem Gegner kaum Chancen. Die Tore von Marcell Deak, Lukas De Zordo, Robert Gold, Mario Hötschl und Markus Lupsina sicherten den verdienten Heimsieg. Trotz eines Ehrentreffers von Patrick Steinriegler für die Gäste blieb der SV Antau klar überlegen.

Dominanter Auftritt des bereits feststehenden Meisters

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte der SV Antau seine Ambitionen. Die Gäste starteten zwar munter, doch die Hausherren übernahmen schnell die Kontrolle. Nach einem Eckball für die Gäste in der 8. Minute, konnte der Marcell Deak in der 19. Minute den Führungstreffer für den SV Antau erzielen. Deak nutzte eine gute Gelegenheit und ließ dem Torwart der Gäste keine Chance.

Nur wenige Minuten später, in der 32. Minute, erhöhte Lukas De Zordo auf 2:0. Kurz darauf, in der 34. Minute, glänzte erneut Lukas De Zordo, als er die gesamte Abwehr der Gäste vernaschte und einen perfekten Pass auf Robert Gold spielte. Gold nutzte die Vorlage und lupfte den Ball elegant über den Torwart zum 3:0.

SV Antau bleibt dominant

Nach der Pause blieb das Spielgeschehen unverändert. Die Gäste hatten erneut Pech, als in der 46. Minute nur die Latte getroffen wurde. Der SV Antau kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und ließ keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen.

In der 71. Minute gelang es Patrick Steinriegler vom SC Unterrabnitz, den Ehrentreffer zum 3:1 zu erzielen. In der 79. Minute sorgte Mario Hötschl mit einem weiteren Treffer für den SV Antau für klare Verhältnisse. Mit dem 4:1 war das Spiel endgültig entschieden.

Den Schlusspunkt setzte Markus Lupsina in der 86. Minute. Nach einer guten Vorlage verwandelte er zum 5:1-Endstand und besiegelte damit den überzeugenden Sieg des SV Antau.

2. Klasse Mitte: Antau : Unterrabnitz - 5:1 (3:0)

86 Markus Lupsina 5:1

79 Mario Hötschl 4:1

71 Patrick Steinriegler 3:1

43 Robert Gold 3:0

32 Lukas De Zordo 2:0

19 Marcell Deak 1:0

Details

