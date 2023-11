UFC Markt Allhau: Nach dem Landesliga-Abstieg fand man zum Herbst-Kehraus die Konstanz

Details Mittwoch, 22. November 2023 07:36

Als Absteiger der Burgenlandliga war der UFC Markt Allhau in die II. Liga Süd gestoßen, hatte hernach im September mit "Ladehemmungen" bei der Punkteausbeute zu kämpfen, um in weiterer Folge im Jahres-Schlussspurt zum Erfolgslauf zu blasen, vier Siege am Stück bei 17:3-Toren (!) zu zelebrieren und sich im oberen Tabellenmittelfeld festzusetzen... Insgesamt stehen nach acht Siegen, drei Remis und vier Niederlagen zum Ende des Herbstes 27 Zähler zu Buche, was Rang sechs im Tableau zur Folge hat. Trainer Florian Hotwagner machte einen Blick zurück auf die letzten Wochen und zog Bilanz...

Gut Ding braucht Weile - zum Jahres-Kehraus fand sich die Konstanz...

Ligaportal: Mit 27 Punkten am Konto wurde der Herbst auf Zwischenrang sechs abgeschlossen - ein zufriedenstellendes Ergebnis nach 15 Runden?

Florian Hotwagner: "Zu Beginn der Saison hätten wir uns doch noch ein paar Punkte mehr gewünscht und im Idealfall den Rückstand auf Jennersdorf geringer halten wollen. Nach unserem Abstieg aus der Landesliga und der daraus folgenden, neu formierten Mannschaft brauchte es einige Zeit, bis wir Konstanz in unser Spiel brachten."



Ligaportal: Zuletzt vier Siege am Stück bei 17:3 Toren: Hätte der Herbst da gerne noch ein wenig länger andauern können?

Florian Hotwagner: "Ja, gegen Ende der Herbstsaison zeigten wir dann konstant Leistung und haben diese Spiele auch verdient gewonnen. Nach einem sehr schlechten September (nur zwei Punkte) waren die 16 Punkte aus den letzten sechs Spielen enorm wichtig für uns und ich hätte nichts dagegen gehabt, noch ein paar Spiele zu absolvieren. Dennoch haben sich jetzt auch die Spieler nach einem doch langen und intensiven Jahr eine Pause verdient."

Im Frühjahr wird nach dem maximal Möglichen gestrebt...

Ligaportal: Welche Ziele steckt man sich für die zweite Saisonhälfte, respektive das Frühjahr des kommenden Kalenderjahres?

Florian Hotwagner: "Wir wollen aus dem Frühjahr das für uns Maximale rausholen. Wenn man die Tabelle anschaut, sieht man, dass sehr viel Mannschaften eng beinander liegen und Jennersdorf doch einen komfortablen Vorsprung hat. Trotzdem ist es unser Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen und da zu sein, wenn die anderen Mannschaften Punkte liegen lassen."

