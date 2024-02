SV Olbendorf: Mit Neo-Coach Horvath sollen die rosigen Zeiten wieder Einzug halten

II. Liga Süd

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 08:41

Der SV Olbendorf durchlebte in der Herbstsaison eine schwierige Phase, es gab nur Niederlagen auf dem heimischen Rasen, man geriet in die gefürchtete Negativspirale, die am vorletzten Tabellenplatz endete. Nun hat der Vorstand mächtig aufgerüstet, holte mit Alfred Horvath einen erfahrenen Trainer und vier kroatische Legionäre, die im Frühjahr den Verein aus der misslichen Lage befreien sollen, damit der Abstieg verhindert wird.

Ligaportal.at sprach mit dem Sektionsleiter Dietmar Graf, welches Fazit er nach der Herbstmeisterschaft zieht, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen und ob es auf dem Transfermarkt neue Zugänge oder Abgänge gegeben hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie am Ende der Herbstsaison?

Graf: „Es ist bei uns nicht nach Plan gelaufen, wir haben viele Spiele knapp verloren, meistens in den letzten zehn Minuten oder in der Nachspielzeit. Dazu kamen unglückliche Schiedsrichterentscheidungen und wir haben alle sieben Heimspiele verloren, aber so ist es, wenn man auf der Rue de la Gack landet, dann bleibt man einige Zeit dort.“

Ligaportal: Ihr habt einen guten Trainer verpflichtet, soll er euch aus der Gefahrenzone bringen?

Graf: „Ja, da haben wir Glück gehabt, nachdem wir uns vom Trainer Michael Heidegger getrennt haben, mussten wir uns auf die Suchen nach einem neuen Trainer begeben. Beim ersten Treffen mit Alfred Horvath haben wir unsere Erwartungen dargestellt und er war mir vom ersten Augenblick sympathisch. Bei den ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft hat man sofort gesehen, dass er gut mit den Spielern umgehen kann, wie er seine Vorstellungen über Taktik und Spielweise vermittelt. Außerdem war er in den Transfers voll involviert.“

Ligaportal: Welche Spieler haben mit ihrer Leistung in der Herbstsaison herausgeragt?

Graf: „Unser Torhüter Admir Halilovic, Routinier Franz Faszl und Jürgen Trenker, der seine Karriere beenden wollte, aber aufgrund unserer Personalnot eingesprungen ist.“

Ligaportal: Wie sieht es mit Transfers im Winter aus, hat man schon Spieler verpflichtet oder abgegeben?

Graf: „Wir haben uns von Bine Pusnik und Domen Bevk getrennt, beide sind nach Goberling gegangen, und Kevin Schenner ist in Schlaining gelandet. Verpflichtet haben wir vier Kroaten, Komorski Mislav, Ascic Jakov, Prpic Roko und Geljic Mihovil. Mit den vier Legionären haben wir uns gezielt verstärkt, wir haben nichts dem Zufall überlassen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit den Vorbereitungen für die Frühjahrssaison aus?

Graf: „Wir haben am 13. Januar mit dem Mannschaftstraining begonnen, damit sich die kroatischen Spieler in die Mannschaft integrieren können und der Trainer genügend Zeit hat, eine kampfstarke Truppe zu formen.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz wird zum Saisonende angestrebt?

Graf: „Wir haben zurzeit nur sieben Punkte auf dem Konto, aber mit der Verstärkung und wenn spielerisch alles passt, erwarten wir den 11. oder 12. Tabellenplatz.“