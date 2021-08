Eindrucksvoller Auswärtssieg für Schlaining in Jabing

Details Sonntag, 01. August 2021 09:16

Der Tabellenführer in der II. Liga Süd der letzten Abbruchsaison musste im ersten Spiel der neuen Saison beim heimstarken ASKÖ Jabing antreten. Es ist die erste Bewährungsprobe für den 25jährigen Neo-Trainer Lukas Halwachs, der den nach Oberwart abgewanderten Florian Hotwagner ersetzt. In einem etwas einseitige Spiel setzte sich am Ende das Team aus Schlaining mit 2:0 durch. Ein wichtiger Sieg für die Auswärtigen zum Saisonauftakt, man will sich ja heuer im vorderen Tabellendrittel etablieren.

Schnelles Tor der Gäste

Die Schlaininger bestimmten von Spielbeginn an das Geschehen auf dem Platz und hatten bereits in der 7. Minute einen Torerfolg zu verbuchen. Ein Fehlpass der Gäste, Fabricio Cruz De Souza schnappt sich das Leder, ein kurzes Dribbling und schon zappelte das Leder im Tor der Einheimischen zur 1:0 Führung der Gäste. Die Auswärtigen bestimmten weiterhin das Geschehen auf dem Platz und hatten Torchancen durch Ivan Hajdic, der diese aber nicht verwerten konnte. So bliebe es trotz einer Überlegenheit der Gäste bei der knappen 1:0 Pausenführung.

Die Gäste bleiben weiterhin am Drücker

Kurz nach Wiederbeginn der Begegnung wechselte Trainer Halwachs aus, Florian Steinbauer kam für Mario Kreso ins Spiel und dieser hatte zwei Torchancen auf dem Fuß, konnte diese aber in keine zählbaren Erfolge ummünzen. Vor den Hausherren bekam weiterhin wenig zu sehen, die Mannschaft von Trainer Marc Seper spielte weit unter ihrem Leistungsniveau, sie hatten heute einen rabenschwarzen Tag erwischt. Zwischen der 84. und 72. Minute brachte Schiedsrichter Imre Jeger mit vier gelben Karten Farbe ins Spiel, es waren harte Zweikämpfe, ohne dass es brutale Fouls gewesen sind. In der 86.Minute dann die Entscheidung, die Hausherren liefen in einen Konter der Gäste, Ivan Hajdic lief auf das gegnerische Tor zu, ein Pass zum besser positionierten Fabricio Cruz De Souza und der vollendete zum 2:0 Endstand.

Marc Seper, Trainer ASKÖ Jabing:

„Wir sind sehr früh in den Rückstand gegangen und sind anschließend nicht mehr ins Spiel gekommen, es war heute nicht unser Tag, es hat vorne und hinten nichts zusammengepasst, Schlaining hat verdient gewonnen.“

Lukas Halwachs, Trainer ASKÖ Schlaining:

„Wir haben uns sehr gut auf die langen Bälle der Jabinger eingestellt und konsequent verteidigt und das Ergebnis hätte weitaus höher für uns ausfallen müssen.“

Die Besten: Fabricio Cruz De Souza (ST), Gergö Putz (M).

