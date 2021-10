Frühes Tor von Szabo reicht Rotenturm/Oberwart II zum Sieg

Details Montag, 25. Oktober 2021 17:46

Weiter solide unterwegs in der II. Liga Süd ist Rotenturm/Oberwart. Die zweite Mannschaft von Rotenturm/Oberwart trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Rechnitz davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Rotenturm/Oberwart II.

Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel, die Gastgeber zogen dann relativ schnell an und gingen in Führung. Niklas Szabo brachte Rechnitz in der 15. Minute ins Hintertreffen, man brauchte danach eine Weile, um den frühen Schock zu verkraften. Beide Teams agierten auf Augenhöhe und so entstand ein Spiel, das sowohl hüben als auch drüben wenige wirkliche Strafraumszenen hatte, danach war Pause im Süden des Landes.

Rotenturm/Oberwart rettet Sieg über die Zeit

In der zweiten Halbzeit dann ein ähnliches Bild, die Hausherren standen hinten gut, ließen wenig zu und machten so den Gästen das Leben schwer. Bis zum Ende blieb es dann bei der knappen Führung für die Hausherren. Die Heimmannschaft macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Rotenturm/Oberwart II verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Der SV Rechnitz hat zwölf Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 14. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Rechnitz im Klassement weiter an Boden. Am Samstag muss Rotenturm/Oberwart II bei der SpG Edelserpentin ran, zeitgleich wird der SV Rechnitz vom noch ungeschlagenen USVS Hausbauführer Rudersdorf in Empfang genommen.

"Es war am Ende kein unverdienter, aber sicher ein etwas glücklicher Erfolg für uns", so ein gewohnt fairer Ing. Gerhard Kasper.

Der Beste: Thomas Kandlhofer (Rotenturm/Oberwart)

II. Liga Süd: Rotenturm/Oberwart II – SV Rechnitz, 1:0 (1:0)

15 Niklas Szabo 1:0

