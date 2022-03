Sankt Martin/Raab kommt nicht aus dem Keller - Rechnitz mit Auftakterfolg

Details Sonntag, 06. März 2022 20:22

St Martin an der Raab kommt nicht so recht in Fahrt. Bei Rechnitz holte sich Sankt Martin/Raab eine 0:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: der SV Rechnitz wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Rechnitz bereits bei St. Martin triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht, diesmal fiel der Sieg noch etwas klarer aus.

Rechnitz war von Beginn weg besser im Spiel und kontrollierte auch das Geschehen. 130 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Rechnitz schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Bernd Brunner zum 1:0. In der Folge spielten fast nur die Gastgeber, man erspielte sich einige Möglichkeiten. Das 2:0 ließ die Gastgeber zum zweiten Mal im Match jubeln (31.), Pavel Usakov schob locker ein. Mit der Führung für Rechnitz ging es in die Halbzeitpause.

Rechnitz ohne große Probleme

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber wenig zweifel aufkommen, wer das Spiel für sich entscheiden sollte. Usakov steuerte nach einer knappen Stunde einen weiteren Treffer hinzu und erledigte damit die Gäste fast im Alleingang. Von genau diesen kam offensiv sehr wenig. Rechnitz ließ über die gesamten 90 Minuten nicht viel zu. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Rechnitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der SV Rechnitz derzeit auf dem Konto. Nach der klaren Niederlage gegen den SV ist Sankt Martin an der Raab weiter das defensivschwächste Team der II. Liga Süd. Am kommenden Samstag trifft Rechnitz auf den SV Stegersbach, Sankt Martin/Raab spielt am selben Tag gegen die SpG Edelserpentin.

"Man muss offen sagen, dass es heute keine Zweifel am Sieger gab. Bereits in den ersten zehn Minuten konnte man sehen, dass wir deutlich aktiver waren", so Rechnitz Funktionär DI Michael Riedler.

Die Besten: Pavel Usakov, Julian Simon (beide Rechnitz)

II. Liga Süd: SV Rechnitz – Sankt Martin an der Raab, 3:0 (2:0)

54 Pavel Usakov 3:0

31 Pavel Usakov 2:0

12 Bernd Brunner 1:0