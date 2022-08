Eberau dank 3:2-Sieg in Kukmirn neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 14. August 2022 14:01

Der SV Kukmirn empfing in der dritten Runde der II. Liga Süd die Gäste aus Eberau. Die Gäste sind gut mit einem Sieg und einem Remis in die neue Saison gestartet und wollten diese Serie auch in Kukmirn prolongieren. Nach einem hart umkämpften Match gingen die Spieler von Trainer Mario Bauer mit einem 3:2-Sieg vom Platz und sind nun der neue Tabellenführer der Liga.

Kukmirn war in der ersten Halbzeit tonangebend

Beide Mannschaften hatten sich gerade auf dem Spielfeld sortiert, da klingelte es bereits das erste Mal im Kasten der Einheimischen, Márk Abért bekam einen Pass in die Tiefe, den er gekonnt mitnahm und den Ball aus spitzem Winkel im Tor der Hausherren versenkte (5.). Aber lange konnten sich die Gäste nicht über diese Führung freuen, denn nur sieben Minuten später kam ein langer Ball in den Strafraum der Auswärtigen geflogen und Patrik Preiner erzielte den 1:1-Ausgleichstreffer. Jetzt waren die Hausherren am Drücker und kamen in der 28. Minute durch Matthias Tanczos zum 2:1-Führungstreffer. Mit der knappen Führung der Einheimischen wurden die Seiten gewechselt.

Systemumstellung der Gäste brachte die Wende

In der Halbzeitpause stellte der Eberauer Trainer das System um. Von nun an kamen die Gäste besser ins Spiel und erspielten sich eine leichte Überlegenheit. In der 61. Minute wurde Daniel Vlasics im Strafraum der Heimischen von den Beinen geholt, den dafür von Schiedsrichter Naim Maxharri verhängten Penalty verwandelte Marcel Szvetits souverän zum 2:2-Ausgleich. Nun bekamen die Gäste immer mehr Oberwasser, in der 68. Minute spielte Daniel Vlasics einen Doppelpass mit Marcel Szvetits und der Erstgenannte erzielte den viel umjubelten Führungstreffer für die Gäste. In der Folge hatte Felix Csencsits eine hochkarätige Torchance für die Auswärtigen, konnte diese aber nicht in einen Treffer ummünzen. In den Schlussminuten versuchten die Hausherren ihr Glück mit hohen Bällen in den Strafraum, konnten aber keinen Treffer für einen Ausgleich erzielen. Was noch zu erwähnen ist, ist, dass der Schiri zehn gelbe Karten und eine gelb-rote Karte (Daniel Vlasics) verteilte, er brachte daher zusätzlich mehr Farbe ins Spiel.

Stimme zum Spiel

Mario Bauer, Trainer SV Eberau:

„Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel mit leichten spielerischen Vorteilen meiner Mannschaft. Der Sieg war knapp, aber nicht unverdient. Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung gezeigt.“