2:0-Heimsieg: Olbendorf klettert auf den 4. Tabellenrang

Details Sonntag, 14. August 2022 09:41

Der SV Olbendorf empfing am Samstagnachmittag in der II. Liga Süd den ASK Schlaining. Ein Favorit war vor dieser Begegnung nicht auszumachen, beide Mannschaften waren als gleichstark einzuschätzen. In einer spannenden, kampfbetonten Begegnung, in der sich beide Teams nichts schenkten (drei gelb-rote Karten), behielten die Hausherren mit 2:0 die Oberhand und kletterten auf den 4. Tabellenrang.

Schwacher Beginn der Hausherren

Die Gäste hatten einen besseren Start, dominierten die ersten 25 Minuten und kamen durch Flamur Muleci zu einer Torchance, die er aber nicht verwerten konnten. Anschließend kamen die Hausherren besser ins Spiel und gestalteten die Partie offen. Es gab viele hart geführte Zweikämpfe, ohne dass sie besonders ruppig waren. In der 44. Minute wurde Thomas Nebl von Schiedsrichter Christoph Ruffa mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Olbendorf dominierte nun das Spiel

In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren ihre erste Torchance, welche sie auch sofort nutzen. Ein kurz abgespielter Freistoß in der 50. Minute, eine wohltemperierte Flanke kam in den Strafraum geflogen, Linksaußen Christopher Heschl stand goldrichtig und wuchtete das Leder mit dem Kopf in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen – es hieß 1:0 für die Heimischen. Trotz der numerischen Schwächung spielten die Hausherren weiter einen offensiven Fußball und wurden belohnt, als nach einem sehenswerten Angriff Milán Ángyán mit dem Rücken zum Tor angespielt wurde, er eine rasche Drehung vollführte und den Ball über den Goalie der Auswärtigen, Alex Zsifkovits, ins Tor zur 2:0 Führung lupfte. Nun versuchten die Gäste mit der Brechstange, die drohende Niederlage abzuwenden, aber Gergö Putz in der 70. Minute und Lukas Postmann in der 87. Minute bekamen vom Schiri die gelb-rote Karte gezeigt, somit konnten die Hausherren den Sieg mit Routine und Geschick über die Runden bringen.

Stimme zum Spiel

Janos Glemba, Trainer SV Olbendorf:

„Wir haben nicht gut begonnen, geschuldet dem schlampigen Aufwärmen der Mannschaft, wir sind erst nach 25 Minuten ins Spiel gekommen und haben das Spiel dann langsam in den Griff bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir trotz numerischer Schwächung zwei Treffer erzielt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich ab der 25. Minute sehr zufrieden. Wir haben verdient gewonnen.“