UFC Jennersdorf schießt den SV Neuberg ab

Details Montag, 15. August 2022 22:03

Kantersieg für den UFC Jennersdorf in der II.LIga Süd! Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SV Neuberg und der UFC Jennersdorf mit dem Endstand von 1:7, von so einem hohen Ergebnis war im Vorfeld wohl niemand ausgegenagen.

Das Spiel nahm jedoch einen frühen Einschnitt für die Neuberger. Denn bereits nach 20 Minuten musste Konrad nach einer Torchencenverhinderung vom Platz, dies spielte den Gästen natürlich massiv in die Karten. Dennoch dauerte es etwas, bis die Jennersdorfer in Fahrt kamen. In der 40. Minute ging Jennersdorf dann aber in Front. Michael Wagner war es, der vor 169 Zuschauern zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte dann Tobias Mencigar den Vorsprung des Gasts auf 2:0 (43.), es war bereits zu erkennen, in welche Richtung es gehen sollte. Es waren also die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Spiel wie auf schiefer Ebene

Im zweiten Durchgang wurden die Neuberger dann immer mehr müde und dies sah man auch auf der Anzeigetafel. Mit dem 3:0 von Mencigar für den UFC Lumitech Jennersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Neuberg konnte zwar kurz auf 1:3 verkürzen, doch Jennersdorf legte noch einmal ordentlich nach und am Ende hieß es 1:7 für den UFC! Das nächste Mal ist der SV Marsch Neuberg am 20.08.2022 gefordert, wenn man beim SV Mühlgraben antritt. Für Jennersdorf geht es schon am Samstag weiter, wenn man den ASK Jabing empfängt.

Leider war vom UFC niemand für eine Stellungnahme zu erreichen

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – UFC Lumitech Jennersdorf, 1:7 (0:2)

86 Julian Resch 1:7

78 Nico Boandl 1:6

75 Julian Resch 1:5

71 Tobias Mencigar 1:4

69 Ivan Hajdic 1:3

54 Tobias Mencigar 0:3

43 Tobias Mencigar 0:2

40 Michael Wagner 0:1