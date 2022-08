Deutlicher Erfolg gegen Kukmirn - Aufsteigerduell geht an Großpetersdorf!

Details Montag, 22. August 2022 12:15

Aufsteiger duell in der II.Liga Süd! Durch ein 3:0 holte sich Großpetersdorf drei Punkte beim SV Kukmirn. Im Vorfeld war man sich einig, dass die Partie zwischen dem SV Großpetersdorf und dem SV Kukmirn ausgeglichen werden würde, am Ende wurde man aber eines besseren belehrt.

Beide Teams hatten passable Starts in die neue Spielzeit und brauchten keine lange Aklimatisierungsphase in der neuen Liga. IM ersten Durchgang war man bedacht, dass die Defensivreihen gut stehen, doch mit Fortdauer des Spiels kamen die Mannen aus Großpetersdorf immer besser ins Spiel und übernahmen das Kommando, es blieb bis zur Pause dennoch beim torlosen Remis, was sich in den zweiten 45 Minuten jedoch ändern sollte.

Wurglits erlöst die Gäste

In der zweiten Halbzeit wurdedie Überlegenheit der Gäste immer deutlicher und nach einer guten Stunde hielt dann auch der Abwehrwall der Kukmirner nicht mehr. Michael Wurglits brach für den SV Großpetersdorf den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Der starke Geza Garda erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 74 Minuten auf 2:0. damit war dann auch die Vorentscheidung gefallen. Mit dem 3:0 sicherte dann erneut Wurglits Großpetersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Zum Schluss feierte so der SV Großpetersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Kukmirn. Der SV Großpetersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Kukmirn ab und nimmt nun mit sieben Punkten den achten Rang ein, während der SV Kukmirn weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt. Kukmirn stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei Olbendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Großpetersdorf den SV Heiligenbrunn.

"Der Sieg geht für mich in Ordnung, wir waren doch über das ganze Spiel hinweg dominant, ich denke da gibt es keine zwei Meinungen", so Großpetersdorfs Andi Konrad.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SV Großpetersdorf, 0:3 (0:0)

88 Michael Wurglits 0:3

74 Geza Garda 0:2

67 Michael Wurglits 0:1