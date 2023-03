Stegersbach fährt mit Neuberg auf eigener Anlage Schlitten

Details Sonntag, 19. März 2023 08:59

Stegersbach fertigte SV Neuberg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab, ließ schon die überaus komfortable Halbzeitführung Spekulationen über einen heimischen Erfolg verstummen. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Erfolg für Neuberg geendet.

Poandl-Hattrick sorgt rasch für klare Verhältnisse

Ein Doppelpack brachte SV Stegersbach gleich zu Beginn in eine komfortable Position: Oliver Poandl war gleich zweimal zur Stelle (6./17.) und sorgte damit rasch für den Zwei-Tore-Vorsprung des Gasts. Mit dem 3:0 für Stegersbach durch Gyoergy Vass war das Spiel eigentlich schon in der Anfangsphase vorentschieden (24.). Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Poandl bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (29.) - Neuberg war bisweilen rein mit Defensivaufgaben bedacht. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste aber einen Gang zurück, Nico Oswald besorgte in der 74. Minute den 5:0-Endstand.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Neuberg. Die mittlerweile 46 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. SV Marsch Neuberg musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Dem Gegenüber stehen sechs Siege und zwei Unentschieden.

Für Stegersbach ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SV Stegersbach momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Neuberg auf UFC Lumitech Jennersdorf, Stegersbach spielt tags zuvor gegen ASK Jabing.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Stegersbach, 0:5 (0:4)

74 Nico Oswald 0:5

29 Oliver Poandl 0:4

24 Gyoergy Vass 0:3

17 Oliver Poandl 0:2

6 Oliver Poandl 0:1

