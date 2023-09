Rassiges Remis zwischen St. Martin und Rechnitz

Details Samstag, 02. September 2023 22:11

ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab und SV Rechnitz trennten sich am Samstag an Spieltag fünf mit einem 2:2-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Remis nach 90 Minuten

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Roland Milan Szanto sein Team in der 21. Minute, als er nach feinem Dribbling trocken einschob und auf 0:1 stellte. Luka Vrhunc Pfeifer nutzte die Chance für Sankt Martin/Raab und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mario Kreso versenkte die Kugel zum 2:1 (55.) und führte nach Abwehrfehler den Turnaround herbei. Für den späten Ausgleich war Nino Werderitsch verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war und vom Elfmeterpunkt das 2:2 markierte.

Danach wurde es vogelwild - gab es neuerlich Elfmeter, doch:

Leider war Nino Werderits zu nervös und verschoss den Elfmeter. Modus, Ticker-Reporter

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. St. Martin und Rechnitz spielten unentschieden.

Als Nächstes steht für St. Martin eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen ASKÖ Korkisch Rotenturm. Rechnitz tritt bereits einen Tag vorher gegen SV Marsch Neuberg an.

II. Liga Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – SV Rechnitz, 2:2 (1:1)

81 Nino Werderitsch 2:2

55 Mario Kreso 2:1

34 Luka Vrhunc Pfeifer 1:1

21 Roland Milan Szanto 0:1

