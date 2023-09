Weiterhin am Tabellen-Zenit: Jennersdorf düpiert Güssing

Details Freitag, 08. September 2023 21:30

UFC Jennersdorf stellte am Freitag Aufstiegsambitionen unter Beweis und zog SV Güssing mit einem 4:0-Erfolg den Zahn. Jennersdorf war als Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger im Zuge der 6. Runde in der II. Liga Süd nicht, bleibt damit auch nach diesem Spieltag Tabellenführer.

Dank Jaka Vajda auf der Siegerstraße

Jaka Vajda brachte SV Güssing per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 17. und 37. Minute vollstreckte. Beim ersten Treffer traf er nach einstudierter Freistoßvariante, beim zweiten aus dem Spiel heraus. Mit der Führung für UFC Lumitech Jennersdorf ging es in die Kabine. Vajda war es, der vor 263 Zuschauern in der 54. Minute das 3:0 für das Heimteam besorgte und den Hattrick markierte. Michael Wagner stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für den Tabellenführer sicher. Insgesamt reklamierte UFC Jennersdorf gegen SV Güssing einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Jennersdorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Der Angriff von UFC Lumitech Jennersdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 21-mal zu. Fünf Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Jennersdorf. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Jennersdorf zu besiegen.

SV Güssing holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die Gäste bekommen das Defensivmanko nicht in den Griff und stecken weiter im Keller fest. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Güssing ist deutlich zu hoch. 19 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SV Güssing wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Nach der klaren Niederlage gegen UFC Lumitech Jennersdorf ist SV Güssing weiter das defensivschwächste Team der II. Liga Süd.

UFC Jennersdorf tritt am kommenden Samstag bei ASV Gemeinde Tobaj an, SV Güssing empfängt am selben Tag SC Grafenschachen.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Güssing, 4:0 (2:0)

90 Michael Wagner 4:0

54 Jaka Vajda 3:0

37 Jaka Vajda 2:0

17 Jaka Vajda 1:0

