SV Güssing luchst Grafenschachen einen Zähler ab

Details Samstag, 16. September 2023 22:19

Als klarer Favorit musste Grafenschachen einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen Schlusslicht SV Güssing nicht über ein 1:1-Remis hinaus. SV Güssing trat gegen den Favoriten SC Grafenschachen an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein.

Achtbarer Punktgewinn

Jakob Peterszel war es, der vor 123 Zuschauern für die Heimmannschaft den Führungstreffer besorgte (39.). Nach einem Rasser-Eckball vollendete er per Kopf zur Führung, nachdem zuvor schon einige Hochkaräter liegen blieben. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SV Güssing, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nico Michael Halwachs war es, der in der 60. Minute infolge einer herrlichen Aktion das Spielgerät im Tor von SV Güssing unterbrachte. Sowohl bei den Gästen (Thomas Simon/81.) als auch bei den Hausherren (Julian Laky/93.) musste ein Akteur frühzeitig unter die Dusche. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich SV Güssing und SC Grafenschachen remis.

Im Angriff weist SV Güssing deutliche Schwächen auf, was die nur sieben geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Grafenschachen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Grafenschachen in der Tabelle auf Platz drei. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SV Güssing im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Grafenschachen kassierte insgesamt gerade einmal 1,43 Gegentreffer pro Begegnung.

Am Freitag empfängt SV Güssing ASV Gemeinde Tobaj. Als Nächstes steht SC Grafenschachen Olbendorf gegenüber (Sonntag, 16:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Güssing – SC Grafenschachen, 1:1 (1:0)

60 Nico Michael Halwachs 1:1

39 Jakob Peterszel 1:0

