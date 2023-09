Arbeitssieg für Mühlgraben bei Heiligenkreuz

Details Freitag, 22. September 2023 22:45

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Mühlgraben mit 2:1 gegen SV Heiligenkreuz gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Anschlusstreffer ohne Zählbares

Das 1:0 war das Verdienst von Grega Vurcer. Er war vor 150 Zuschauern in der fünften Minute zur Stelle, vollstreckte am zweiten Pfosten nach einer Freistoß-Hereingabe zum 0:1. Elias Josef Niederl nutzte die Chance für SV Mühlgraben und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz - er traf via Direktabnahme nach astreiner Linksflanke. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Marin Kos Harjac ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Heiligenkreuz, nutzt die freie Schussbahn vor sich. Danach lancierten die Hausherren eine Drangperiode ohne weitere Torerfolge zu lukrieren. Obwohl Mühlgraben nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Heiligenkreuz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vom Glück verfolgt war Heiligenkreuz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SV Mühlgraben bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Am kommenden Samstag trifft SV Heiligenkreuz auf Olbendorf, SV Mühlgraben spielt tags zuvor gegen SV Rechnitz.

