Siegesserie von ASV Tobaj hält auch gegen Rechnitz

Spielberichte

Details Freitag, 15. März 2024 23:48

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das ASV Gemeinde Tobaj mit 2:1 gegen SV Rechnitz gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte ASV Tobaj dabei jedoch nicht. Rechnitz war im Hinspiel gegen ASV Gemeinde Tobaj zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Spannende Schlussphase und spätes Siegtor

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Julian Jautz-Lackner brach für ASV Tobaj den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Für das 1:1 von SV Rechnitz zeichnete Robin Gollerits verantwortlich (77.). Dass ASV Gemeinde Tobaj in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Robin Jautz-Lackner, der in der 84. Minute zur Stelle war. Schließlich strich ASV Tobaj die Optimalausbeute gegen Rechnitz ein.

SV Rechnitz führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Rechnitz ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Bei ASV Gemeinde Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Bislang holte ASV Tobaj zehn Siege, ein Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. ASV Tobaj erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Am kommenden Freitag tritt SV Rechnitz bei SV Großpetersdorf an, während ASV Gemeinde Tobaj zwei Tage später ASKÖ Korkisch Rotenturm empfängt.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – ASV Gemeinde Tobaj, 1:2 (0:0)

84 Robin Jautz-Lackner 1:2

77 Robin Gollerits 1:1

64 Julian Jautz-Lackner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.