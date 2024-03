Doppelpack von Ljubicic reicht Mühlgraben bei UFC Markt Allhau nicht

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 19:56

UFC Markt Allhau und SV Mühlgraben lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Markt Allhau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatte UFC Markt Allhau bei Mühlgraben mit 4:2 für sich entschieden.

Späte Trendumkehr des Gastes

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ivan Ljubicic für SV Mühlgraben zur Führung (42.) - nach einem Angriff über links passte sein Schuss genau ins Eck. Bevor es in die Pause ging, hatte Marco Prettner noch das 1:1 von Markt Allhau parat (43.) - postwendend schlugen die Gäste zurück. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Ljubicic versenkte die Kugel zum 2:1 (58.). Das 2:2 von UFC Markt Allhau bejubelte Gergely Sziklasi (72.), der die Kugel wuchtig unter die Querlatte knallte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als das Heimteam den entscheidenden Führungstreffer erzielte (81.) - Tihanyi traf vom Punkt. Letzten Endes ging Markt Allhau im Duell mit Mühlgraben als Sieger hervor.

51 Tore – mehr Treffer als Markt Allhau erzielte kein anderes Team der II. Liga Süd. Die bisherige Spielzeit von UFC Markt Allhau ist weiter von Erfolg gekrönt. Markt Allhau verbuchte insgesamt zwölf Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Elf Spiele ist es her, dass UFC Markt Allhau zuletzt eine Niederlage kassierte.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SV Mühlgraben derzeit nicht. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

Markt Allhau tritt am kommenden Samstag bei Olbendorf an, Mühlgraben empfängt am selben Tag SV Stegersbach.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – SV Mühlgraben, 3:2 (1:1)

81 Oliver Laszló Tihanyi 3:2

72 Gergely Sziklasi 2:2

58 Ivan Ljubicic 1:2

43 Marco Prettner 1:1

42 Ivan Ljubicic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.