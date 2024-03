Olbendorf feiert souveränen Auswärtserfolg beim SV Neuberg

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:01

Olbendorf spuckte SV Marsch Neuberg in die Suppe und gewann deutlich mit 3:0. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SV Neuberg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen Olbendorf zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Alle guten Dinge sind drei

Mihovil Geljic brachte Neuberg in der 32. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Olbendorf die Nase knapp vorn. Geljic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Den Vorsprung von Olbendorf ließ Roko Prpic in der 90. Minute anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Marsch Neuberg.

Trotz der Niederlage belegt SV Neuberg weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Neuberg momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Marsch Neuberg bleibt angespannt. Gegen Olbendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Olbendorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Olbendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SV Neuberg ist Olbendorf weiter im Aufwind.

Am kommenden Sonntag trifft Neuberg auf SV Heiligenkreuz, Olbendorf spielt tags zuvor gegen UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – Olbendorf, 0:3 (0:1)

90 Roko Prpic 0:3

60 Mihovil Geljic 0:2

32 Mihovil Geljic 0:1

