ASKÖ Rotenturm schreibt in unterhaltsamer Partie bei ASV Tobaj dreifach an

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:04

ASKÖ Rotenturm kam am Sonntag zu einem 4:2-Erfolg gegen ASV Gemeinde Tobaj. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. ASKÖ Korkisch Rotenturm hatte mit 4:1 gesiegt.

Torreicher Sonntagnachmittag

Vor 235 Zuschauern markierte Lorand Benjamin Keszeg vom Elfmeterpunkt aus das 1:0 für den Gast (13.). Michael Schendl nutzte die Chance für ASV Tobaj und beförderte in der 45. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Philipp Luckerbauer stellte die Weichen für ASKÖ Rotenturm auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Lukas Zapfel beförderte das Leder aus einem Konter heraus zum 3:1 von ASKÖ Korkisch Rotenturm über die Linie (75.). Den Vorsprung von ASKÖ Rotenturm ließ Lars Joachim Postmann in der 78. Minute anwachsen. Dann sah auch noch David Roth in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für ASV Gemeinde Tobaj gelaufen. Kurz vor Schluss traf Luka Dragovic per direkt verwandelten Freistoß für den Gastgeber (94.). Schließlich sprang für ASKÖ Korkisch Rotenturm gegen ASV Tobaj ein Dreier heraus.

Bei ASV Gemeinde Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Zehn Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat ASV Tobaj derzeit auf dem Konto. ASV Gemeinde Tobaj baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nur zweimal gab sich ASKÖ Rotenturm bisher geschlagen.

ASKÖ Korkisch Rotenturm setzte sich mit diesem Sieg von ASV Tobaj ab und nimmt nun mit 35 Punkten den vierten Rang ein, während ASV Gemeinde Tobaj weiterhin 31 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt ASV Tobaj bei SV Kukmirn an, während ASKÖ Rotenturm einen Tag später SV Großpetersdorf empfängt.

II. Liga Süd: ASV Gemeinde Tobaj – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 2:4 (1:1)

94 Luka Dragovic 2:4

78 Lars Joachim Postmann 1:4

75 Lukas Zapfel 1:3

54 Philipp Luckerbauer 1:2

49 Michael Schendl 1:1

13 Lorand Benjamin Keszeg 0:1

