Großpetersdorf gewinnt bei ASKÖ Rotenturm in Überzahl

Details Sonntag, 31. März 2024 21:23

Mit 1:2 verlor ASKÖ Korkisch Rotenturm am Sonntag zu Hause gegen SV Großpetersdorf. Großpetersdorf hat mit dem Sieg über ASKÖ Rotenturm einen Coup gelandet. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Anschlusstreffer kam zu spät

SV Großpetersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andras Fisli traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Florian Steinbauer nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Situation wurde für ASKÖ Korkisch Rotenturm noch schwieriger, als Patrick Hemmer in der 74. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Asmir Selimovic ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für die Gastgeber. Am Schluss siegte Großpetersdorf gegen ASKÖ Rotenturm.

Nur dreimal gab sich ASKÖ Rotenturm bisher geschlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte ASKÖ Rotenturm deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist ASKÖ Korkisch Rotenturm in diesem Ranking auf.

Trotz des Sieges bleibt SV Großpetersdorf auf Platz zehn. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Großpetersdorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt ASKÖ Korkisch Rotenturm bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab an, während SV Großpetersdorf zwei Tage zuvor SV Kukmirn empfängt.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Großpetersdorf, 1:2 (0:2)

76 Asmir Selimovic 1:2

39 Florian Steinbauer 0:2

6 Andras Fisli 0:1

Details

