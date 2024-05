Packendes Remis zwischen SV Stegersbach und SV Kukmirn

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:07

In einer fesselnden Auseinandersetzung zwischen dem SV Stegersbach und dem SV Kukmirn endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Von der ersten Minute an boten beide Teams eine Show, die die Fans begeisterte und bis zum Schlusspfiff für Spannung sorgte. Trotz wechselhafter Witterungsbedingungen und intensiver Duelle auf dem Spielfeld, gelang es keinem der Teams, sich entscheidend abzusetzen. Die Partie ging in Runde 25 der II. Liga Süd über die Bühne

Ein Spiel der wechselnden Führungen

Der Spielbeginn war geprägt von hohem Engagement beider Mannschaften. Die erste Torchance des Spiels gehörte Kukmirn, doch der Keeper von Stegersbach hielt den Ball sicher. In der 39. Minute brach der Jubel dann aufseiten der Heimmannschaft aus, als Daniel Fekete für Stegersbach das 1:0 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Tobias Strobl glich nur eine Minute später für Kukmirn zum 1:1 aus, was die Spannung weiter erhöhte.

Zweite Halbzeit voller Dramatik

Die zweite Halbzeit begann mit hohen Erwartungen und bereits in der 57. Minute schoss Zsolt Balázs Stegersbach wieder in Führung, indem er das 2:1 markierte. Kukmirn ließ sich jedoch nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. In der 78. Minute war es schließlich Gabriel Matteo Kappel, der für Kukmirn den ersehnten 2:2-Ausgleich erzielte. In den Schlussminuten des Spiels erhöhte sich die Intensität noch einmal. Stegersbach hatte mehrere Gelegenheiten, das Spiel für sich zu entscheiden, scheiterte jedoch entweder am Aluminium oder am Keeper von Kukmirn.

Die Schlussphase war geprägt von gegenseitigen Chancen, wobei Kukmirn beinahe in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte, doch der Kopfball streifte nur knapp die Latte. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte, mit hohem Einsatz und Leidenschaft von beiden Mannschaften, aber ohne einen Sieger.

II. Liga Süd: Stegersbach : Kukmirn - 2:2 (1:1)

78 Gabriel Matteo Kappel 2:2

57 Zsolt Balázs 2:1

39 Daniel Fekete 1:1

38 Tobias Strobl 1:0

