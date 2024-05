SV Stegersbach triumphiert in einem überwältigenden 5:1 Sieg gegen SV Güssing

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:42

In einer beeindruckenden Vorstellung zeigte SV Stegersbach seine Überlegenheit im Auswärtsspiel gegen SV Güssing und sicherte sich einen 5:1 Sieg. Von Beginn an dominierte SV Stegersbach das Spielgeschehen und legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den späteren Erfolg. Zsolt Balázs glänzte besonders, indem er gleich vier Tore zum Sieg beisteuerte, während SV Güssing trotz eines späten Tores den starken Angriffen der Gäste nicht standhalten konnte.

Früher Doppelschlag setzt Güssing unter Druck

Die Gastgeber SV Güssing hatten kaum Zeit, sich zu orientieren, als Zsolt Balázs in der 9. Minute das erste Tor für SV Stegersbach erzielte. Der frühe Treffer gab dem Spiel eine klare Richtung. Balázs zeigte keine Anzeichen einer Verlangsamung und verdoppelte die Führung in der 39. Minute. Mit einem Spielstand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Stegersbach dominiert weiter, Güssing findet keine Antworten

Nach der Pause setzte SV Stegersbach seine dominante Leistung fort. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erzielte Balázs seinen dritten Treffer des Abends, in der 56. seinen vierten und brachte das Ergebnis auf 0:4. Manolis Heindl gelang das Ehrentor zum 1:4 (69.), ehe Alexander Resner den 1:5 Endstand herbeiführte.

Als das Spiel in der 91. Minute endete, spiegelte der Endstand von 1:5 die klare Überlegenheit von SV Stegersbach in diesem Match wider. Die Mannschaft zeigte eine außergewöhnliche Leistung, insbesondere Zsolt Balázs, dessen vier Tore ihn als den Mann des Spiels herausstellten.

II. Liga Süd: SV Güssing : Stegersbach - 1:5 (0:2)

85 Alexander Resner 1:5

69 Manolis Heindl 1:4

56 Zsolt Balázs 0:4

48 Zsolt Balázs 0:3

39 Zsolt Balázs 0:2

9 Zsolt Balázs 0:1

