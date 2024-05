Torlos: Intensives Derby zwischen UFC Jennersdorf und SV Mühlgraben

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:24

In einem hart umkämpften Derby der II. Liga Süd (BGLD) trennten sich UFC Jennersdorf und SV Mühlgraben mit einem 0:0-Unentschieden. Das Spiel, welches am Freitagabend in Jennersdorf stattfand, bot zahlreiche Chancen, doch keines der Teams konnte den entscheidenden Treffer erzielen. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und kämpften leidenschaftlich um jeden Ball, was das Spiel zu einem spannenden Anblick für die Zuschauer machte.

Anfangsphasen voller Energie, doch ohne Tore

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als UFC Jennersdorf in ihren schwarz-weißen Dressen den Anstoß ausführte und von rechts nach links spielte. SVM, gekleidet in grün-weiß, antwortete schnell und setzte auf ein aggressives Spiel nach vorne. Bereits in der fünften Minute hatte SV Mühlgraben eine herausragende Chance, den Führungstreffer zu erzielen. Nach einem Eckball traf ein Schussversuch die Stange, doch der Nachschuss wurde vom Torwart sicher gehalten. UFC Jennersdorf antwortete in der 11. Minute mit einem Freistoß, der jedoch über das Tor ging.

Die Spannung stieg weiter, als in der 20. Minute SV Mühlgraben einen gefährlichen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums ausführte. Der Schuss wurde abgefälscht und verfehlte nur knapp das Ziel, was zu einem Eckball führte. UFC Jennersdorf hatte in der 29. Minute eine ähnliche Gelegenheit. Nach einem gut getretenen Freistoß und mehreren Kopfbällen in der Abwehr, flog ein Schuss aus der zweiten Reihe über das Tor.

Zweite Halbzeit voller vergebener Chancen

Unmittelbar nach der Pause erhöhten beide Teams das Risiko. UFC Jennersdorf erarbeitete sich in durch einen scharfen Freistoß eine weitere Torchance, der jedoch vom Torwart der Gäste zur Ecke abgewehrt wurde. Der Druck von Jennersdorf hielt an, aber die Abwehr von SV Mühlgraben stand sicher.

Die vielleicht größte Chance des Spiels kam in der 88. Minute. SV Mühlgraben gewann einen Eckball, und nach einer gefährlichen Flanke konnte ein Kopfball nur durch einen sensationellen Reflex des UFC-Torwarts abgewehrt werden. Dieser Moment unterstrich die Intensität des Spiels, bei dem beide Mannschaften bis zum letzten Pfiff um jeden Ball kämpften.

Als die offizielle Spielzeit ablief und die Nachspielzeit begann, versuchten beide Mannschaften, das entscheidende Tor zu erzielen. Trotz einiger letzter Anstrengungen blieb es jedoch beim 0:0-Unentschieden, und das Spiel endete ohne Sieger.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus erstellt.

