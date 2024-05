UFC Markt Allhau dreht Spiel in Tobaj und bleibt im Titelrennen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:14

Im spannenden Ligaspiel der II. Liga Süd (BGLD) standen sich ASV Gemeinde Tobaj und UFC Markt Allhau gegenüber. Trotz einer starken ersten Halbzeit und einer Führung von ASV Tobaj, drehte UFC Markt Allhau nach der Pause auf und sicherte sich mit einem spektakulären 4:2 einen Auswärtssieg, um an der Spitze wieder mit Leader UFC Jennersdorf gleichzuziehen... Zwei Runden sind noch ausstehend.

Starke Anfangsphase und Führung für Tobaj

Bereits in der 10. Minute zeigte ASV Tobaj seine Offensivqualitäten, als Julian Jautz-Lackner, nach ausgezeichneter Vorarbeit von Herceg, das 1:0 erzielte. Der frühe Treffer gab den Hausherren sichtlich Selbstvertrauen, und sie dominierten den weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit.

Kurz nach der Halbzeitpause baute ASV Tobaj die Führung weiter aus. In der 52. Minute traf erneut Julian Jautz-Lackner zum 2:0 und vollendete seinen Doppelpack. Zu diesem Zeitpunkt schien alles auf einen Heimsieg hinzudeuten, doch das Blatt sollte sich bald wenden.

UFC Markt Allhau dreht das Spiel

Die Gäste aus Markt Allhau zeigten jedoch eine beeindruckende Moral und das Spiel nahm ab der 73. Minute eine dramatische Wendung. Innerhalb von zwölf Minuten drehte UFC Markt Allhau das Spiel komplett. Gergely Sziklasi war der Mann des Moments, der mit zwei schnellen Toren in der 73. und 75. Minute den Ausgleich herstellte und damit das Momentum auf die Seite der Gäste brachte.

Die Aufholjagd wurde in der 85. Minute durch Martin Nagy fortgesetzt, der nach einem präzisen Angriff das 3:2 für Markt Allhau erzielte und für die Trendumkehr sorgte. Als vieles bereits nach einem Auswärtssieg roch, setzte Olivér László Tihanyi in der 90. Minute noch einen drauf und erzielte durch einen schnellen Konter das 4:2, was das Spiel endgültig entschied.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Markt Allhau - 2:4 (1:0)

92 Olivér László Tihanyi 2:4

85 Martin Nagy 2:3

75 Gergely Sziklasi 2:2

73 Gergely Sziklasi 2:1

52 Julian Jautz-Lackner 2:0

10 Julian Jautz-Lackner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.