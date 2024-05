SV Heiligenkreuz holt wichtige Punkte gegen SV Kukmirn

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:16

In einer richtungsweisenden Begegnung der 28. Runde der II. Liga Süd (BGLD) trafen SV Heiligenkreuz und SV Kukmirn in einem kleinen Kellerduell aufeinander. Das Spiel, das im Waldstadion von Heiligenkreuz ausgetragen wurde, endete mit einem 2:0-Sieg für die Heimmannschaft. Tore von Jan Willgruber und Barnabás László Fehèr in der ersten Halbzeit führten zum Erfolg, während ein Platzverweis und ein verschossener Elfmeter die Gäste zusätzlich im negativen Sinne trafen.

Frühe Führung bringt Hausherren in komfortable Position

Das Match begann energiegeladen mit Angriffen von SV Heiligenkreuz. Die erste große Chance des Spiels gehörte jedoch SV Kukmirn, die in der 17. Minute beinahe den Führungstreffer erzielten. Doch nur vier Minuten später, in der 21. Minute, erzielte Jan Willgruber das erste Tor für SV Heiligenkreuz, was die Heimmannschaft auf die Siegerstraße brachte. Kurz darauf, in der 25. Minute, baute Barnabás László Fehèr die Führung mit einem präzisen Schuss aus, was den Halbzeitstand auf 2:0 setzte.

Zweite Halbzeit voller Dramatik

Die zweite Hälfte war geprägt von intensiven Momenten und Chancen. Ein kritischer Moment für SV Kukmirn kam in der 77. Minute, als Michael Gaal die Gelb-Rote Karte erhielt und damit sein Team schwächte. Nur drei Minuten später, in der 80. Minute, erhielt Kukmirn einen Elfmeter, der jedoch verschossen wurde, was die Hoffnungen auf eine mögliche Wende zunichtemachte. Trotz des numerischen Nachteils kämpften die Gäste weiter, aber ein weiterer Rückschlag ereilte sie in der 90. Minute, als Baumgartner das leere Tor traf, was den Endstand von 2:0 Realität werden ließ.

II. Liga Süd: Heiligenkreuz : Kukmirn - 2:0 (2:0)

25 Barnabás László Fehèr 2:0

21 Jan Willgruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.