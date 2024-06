ASV Tobaj triumphiert zum Saisonabschluss gegen SV Mühlgraben

Spielberichte

Im letzten Meisterschaftsspiel der II. Liga Süd setzte sich der ASV Tobaj mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Mühlgraben durch. In einer intensiven Partie gelang es den Gastgebern, einen frühen Rückstand zu drehen und mit einer starken Leistung drei wichtige Punkte zu sichern. Julian Konrad, Philipp Toth und Julian Jautz-Lackner waren die Torschützen für die Heimmannschaft, während Simon Kropf das einzige Tor für die Gäste erzielte.

Hausherren drehen Rückstand noch vor der Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, denn bereits in der sechsten Minute ging der SV Mühlgraben durch Simon Kropf in Führung. Der frühe Rückstand schockte den ASV Tobaj zunächst, doch die Mannschaft fand schnell zurück ins Spiel. Bereits in der 19. Minute hatte Tobaj zwei Top-Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, doch der Ball fand zunächst nicht den Weg ins Netz.

In der 35. Minute war es dann soweit: Julian Jautz-Lackner traf für den ASV Tobaj zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war wieder offen, und Tobaj drängte nun auf die Führung. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, war es schließlich Philipp Toth, der den Ball zum 2:1 im Netz unterbrachte und seine Mannschaft mit einem Vorsprung in die Kabine schickte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause drängte der SV Mühlgraben auf den Ausgleich, doch die Abwehr des ASV Tobaj stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. In der 70. Minute setzte Julian Konrad den Schlusspunkt der Partie: Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung.

Der Rest des Spiels verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 3:1 ab. Der ASV Tobaj sicherte sich damit drei wichtige Punkte und krönte eine erfolgreiche Saison mit einem verdienten Sieg gegen einen starken Gegner.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Mühlgraben - 3:1 (2:1)

70 Julian Konrad 3:1

44 Philipp Toth 2:1

35 Julian Jautz-Lackner 1:1

6 Simon Kropf 0:1

