UFC Jennersdorf sichert sich Meisterschaft und Aufstieg dank Goldtor von Jaka Vajda - Heiligenkreuz steigt ab!

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:30

In einem packenden Spiel gegen SV Heiligenkreuz hat UFC Jennersdorf in letzter Minute den entscheidenden Treffer erzielt und sich damit die Meisterschaft in der II. Liga Süd (BGLD) gesichert. Der einzige Torschütze des Spiels war Jaka Vajda, der in der 85. Minute für die Erlösung sorgte. Mit diesem Sieg steigt UFC Jennersdorf in die Burgenlandliga auf und krönt eine beeindruckende Saison. Zugleich steigt Heiligenkreuz ab!

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel zwischen UFC Jennersdorf und SV Heiligenkreuz wurde von Beginn an mit großer Intensität geführt. Die Gastgeber mussten auf zwei wichtige Spieler verzichten, Knaus und Resch, die aufgrund von Sperren nicht zur Verfügung standen. Trotz dieser personellen Rückschläge zeigte UFC Jennersdorf von Anfang an eine kämpferische Leistung.

SV Heiligenkreuz, die sich im Abstiegskampf befanden, präsentierten sich ebenfalls stark und kämpften um jeden Ball. In der 16. Minute fiel besonders Janosch durch seine engagierte Spielweise auf. Die erste Halbzeit endete ohne größere Höhepunkte, und beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Kabine.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel weiterhin spannend und umkämpft. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, doch es sollte bis zur 85. Minute dauern, bis der erste und einzige Treffer des Spiels fiel. In dieser entscheidenden Minute erzielte Jaka Vajda das erlösende Tor für UFC Jennersdorf. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter von SV Heiligenkreuz keine Chance und sorgte für ekstatischen Jubel auf den Rängen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hochemotionalen Momenten. SV Heiligenkreuz versuchte alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von UFC Jennersdorf hielt stand. In der 90. Minute gab es dann die endgültige Erlösung: Mit dem Abpfiff stand fest, dass UFC Jennersdorf die Meisterschaft gewonnen hatte. Die Freude kannte keine Grenzen und die Spieler und Fans feierten ausgelassen den Aufstieg in die Burgenlandliga.

II. Liga Süd: Jennersdorf : Heiligenkreuz - 1:0 (0:0)

85 Jaka Vajda 1:0

