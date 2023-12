SC Laa/Thaya: Wir haben gegen Großmugl den Herbstmeistertitel vergeigt!

Details Montag, 04. Dezember 2023 18:01

1. Klasse Nordwest: Der SC Laa/Thaya hat sich, nach dem Abstieg aus der Gebietsliga, in der 1. Klasse Nordwest im Spitzenfeld festgekrallt und hätte nichts dagegen, wenn der direkte Wiederaufstieg gelingen würde. Im Herbst spielte man vor allem auf eigener Anlage eine starke Hinrunde. Im Frühjahr will man sich beim SC Laa/Thaya aber auch auswärts weiter steigern und bis zum Schluss um den Titel mitkämpfen. Der Sportliche Leiter des Tabellendritten hat sich über Ziele und Pläne des Vereins mit Ligaportal unterhalten.

Wie zufrieden sind Sie mit der Hinrunde?

Sportlicher Leiter Josef Gottwald: „Wir sind eigentlich schon sehr zufrieden. Vor allem haben wir unsere Heimstärke gezeigt und nur gegen Großmugl den Herbstmeistertitel vergeigt.“

Gibt es Transferpläne, oder bleibt das Team so zusammen?

Sportlicher Leiter Josef Gottwald: „Wir bleiben so zusammen. Die Jungs waren zuletzt beim Abschlusstraining alle da und es gab da nicht einmal Ansätze oder Gespräche, dass uns wer verlassen wollen würde. Auch Neuzugänge sind nicht geplant, aber die Transferzeit dauert ja dann den ganzen Januar und da kann sich natürlich auch noch etwas ändern.“

Wer war für Sie der stärkste Gegner im Herbst?

Sportlicher Leiter Josef Gottwald: „Spielerisch war für mich Spillern der stärkste Gegner. Gegen die haben wir 1:1 gespielt und den Sieg aber selbst vergeigt. In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut, haben es aber verabsäumt die Chancen zu Toren zu machen. Dann haben wir den Ausgleich gefangen und hätten das Spiel auch noch verlieren können."

"Auswärts werden wir uns steigern müssen"

Wer hat die besten Voraussetzungen um sich den Titel zu holen?

Sportlicher Leiter Josef Gottwald: „Also wir hätten nichts dagegen, wenn wir den direkten Aufstieg schaffen würden, es ist aber nicht einfach. Von den ersten sechs Teams kann das jeder schaffen, da alle sehr eng beisammen sind. Stronsdorf und Spillern sehe ich persönlich ganz weit vorne. Ob Obritz und Stronsdorf die Konstanz halten wird man sehen. Auch Unterstinkenbrunn und Ladendorf werden wohl weiter vorne dabei sein. Unser Pluspunkt könnte sein, dass wir die direkten Duelle alle zuhause bestreiten können, bis auf Spillern. Wir haben Heimstärke bewiesen, doch auswärts war das noch nicht überragend, da werden wir uns sicher steigern müssen.“

Wie sehen die Pläne für die Vorbereitung auf die Rückrunde aus?

Sportlicher Leiter Josef Gottwald: „Unser Trainer hat den Spielern auch Hausaufgaben mitgegeben, die sie selbst machen sollen, wird dies aber nicht kontrollieren. Aber ich denke, die Jungs sind alle sehr ehrgeizig und da wird sich niemand gehen lassen. Wir sind auch jede Woche zweimal in der Halle zum Training, jedoch auf freiwilliger Basis. Am 6. Januar spielen wir unser Hallenturnier in Laa/Thaya mit zehn bis zwölf Mannschaften. Bisher sind zehn fix dabei, für zwei wäre noch Platz. Ansonsten werden wir das Turnier mit zehn Mannschaften bestreiten. Am 23. Januar geht es dann auch mit der Vorbereitung los und dann haben wir so sechs Vorbereitungsspiele, meist gegen Gebietsligamannschaften wie Neudorf, Hohenau und Neusiedl/Zaya. Anfang Februar werden wir gegen Hauskirchen das erste Mal testen.“

