SC Ladendorf lässt mit leiser Kampfansage für die Frühjahrssaison aufhorchen

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 20:09

Als Mathias Schmerold 2022 seine aktive Karriere in noch jungen Jahren verletzungsbedingt an den Nagel hängen musste, hatte er in "ferner Zukunft" mit einem Trainerjob und der dazugehörigen Ausbildung geliebäugelt. Dass diese "Zukunftsmusik" bereits zeitnah zur "Alltagsmelodie" für den Fußball-Sympathisanten und ehemaligen Flügelflitzer mutieren sollte, war damals für den 32-Jährigen, nunmehrigen Trainer des SC Ladendorf aus der 1. Klasse Nordwest, nicht absehbar...

"Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt"

Wurden die ersten Spieltage der heurigen Saison noch unter Übungsleiter Florian Prantz abgehalten, der nach der Niederlage gegen Obritz/Hadres gegangen worden war, übernahm im Oktober der erst 32-jährige Mathias Schmerold gemeinsam mit Andreas Wendy die Kampfmannschaft des SC Ladendorf. Seither vermochte das Duo in sechs Anläufen vier Siege zu zelebrieren und überwintert mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Stronsdorf auf dem sechsten Tabellenplatz.

Auf Ligaportal-Anfrage bezugnehmend die Leistung und die Punkteausbeute der Mannschaft zum Herbst-Kehraus zeigte sich Mathias Schmerold ganz bescheiden, nannte den sogenannten "Trainereffekt" als Erfolgsbringer. Viel wichtiger sei ihm jedoch, die gute Stimmung und den Teamspirit in der Mannschaft beizubehalten. Nachdem zunächst von einer interimistischen Lösung gesprochen worden war, bleibt er dem Verein nun zumindest bis zum Ende der Frühjahrssaison erhalten.



Vorbereitung als essenzielles "A und O" - Neo-Stürmer weckt Optimismus



Trainingsbeginn im folgenden Kalenderjahr ist der 22. Jänner 2024. Da das Team aktuell keine verletzten Spieler zu beklagen hat und über die Winterpause auch keine Abgänge für Kader-Adaptionen in den Reihen des SC Ladendorf sorgen werden, kann der Fokus vollends der Ende Jänner startenden Vorbereitung eingeräumt werden.

Als Zielsetzung deklariert Mathias Schmerold in erster Linie die Optimierung der Chancenauswertung. Dieses Vorhaben soll allen voran mit dem einzigen Neuzugang, Stürmer Josef Ctvrtnicek (Rufname "Pepi") gelingen, der ehemals für Wullersdorf seine Fußballschuhe schnürte. Der Neo-Coach ist sich sicher, dass die neue Sturm-Hoffnung ein großer Gewinn für die Mannschaft bedeuten wird.

Ehe die zweite Saisonhälfte beginnend am Wochenende des 08. bis 10. März 2024 eingeläutet wird, stehen auch noch Testspiele gegen ASV Hohenau, Neudorf und Ernstbrunn auf dem Programm, die bereits fixiert wurden.

Damit bei den Protagonisten auch die Fitness erhalten bleibt, wurden für die trainingsfreie Zeit an den gesamten Kader "Hausaufgaben" verteilt, die sich nicht immer nur dem runden Leder widmen - so stehen beispielsweise auch Sportarten wie Paddel-Tennis auf der Agenda. Weitere Aufgaben, die den Akteuren auferlegt wurden, bleiben jedoch geheim.

Wer am Ende von ganz oben "lacht"...?

Auf die Frage, wer für das Dafürhalten von Mathias Schmerold denn Meister in der 1. Klasse Nordwest werden würde, verweist dieser mit einem Schmunzeln im Gesicht, dass er sich vollends auf die Vorbereitung verlasse und zudem auf ein wenig Glück mit den Schiedsrichtern baue. Spannend bleibt es also allemal.

