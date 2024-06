Tor-Spektakel: SV Göllersdorf und SV Spillern trennen sich 5:5

Spielberichte

In einem von Treffen regelrecht übersäten Duell zwischen dem SV Göllersdorf und dem SV Spillern sahen die Zuschauer ein wahres Torfestival. Trotz einer scheinbar komfortablen Führung der Spillerner kämpften sich die Göllersdorfer zurück und sicherten sich in letzter Minute ein verdientes 5:5-Unentschieden. Vor allem die zweite Halbzeit bot zahlreiche Highlights und Dramatik pur.

Blitzstart und frühe Tore für Spillern

Das Spiel begann mit einem schnellen Anpfiff, und beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, offensiv zu agieren. Der erste bedeutende Spielzug ereignete sich in der 14. Minute, als Rudolf Neunteufl die erste gute Chance für den SV Göllersdorf hatte. Nur sieben Minuten später folgte ein weiterer vielversprechender Angriff der Göllersdorfer, der jedoch durch den starken Schlussmann Purtscher von SV Spillern vereitelt wurde.

In der 31. Minute nutzte der SV Spillern eine Unachtsamkeit der Göllersdorfer eiskalt aus. Ein schwerer Abspielfehler von Tormann Bruhs führte zum ersten Tor des Spiels durch Frithum. Die Gäste blieben am Drücker und erhöhten in der 33. Minute durch Selimovic auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Pozgain in der 36. Minute auf 3:0 für Spillern.

Erst in der 43. Minute gelang den Göllersdorfern der erste Treffer. Nach einer schönen Einzelaktion von Muhr schob Neunteufl den Ball zum 1:3-Anschluss ins Netz. Dennoch ging es mit einem 1:3-Rückstand aus Sicht der Heimischen in die Pause.

Aufholjagd und Dramatik bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit startete erneut mit einem Paukenschlag für den SV Spillern. In der 49. Minute erhöhte Muth auf 4:1 und schien damit die Weichen endgültig auf Sieg zu stellen. Doch die Göllersdorfer gaben nicht auf. Nur drei Minuten später, in der 52. Minute, verkürzte Zieger auf 2:4.

In der 59. Minute kam es dann zum nächsten Tor für die Göllersdorfer. Neunteufl erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 3:4. Die Spannung stieg merklich, und die Fans des SV Göllersdorf hofften auf den Ausgleich.

Die "Erlösung" folgte in der 67. Minute, als Steindl mit einem sehenswerten Freistoßtor zum 4:4 traf. Der SV Göllersdorf war nun wieder voll im Spiel und drängte auf die Führung. Doch in der 79. Minute kam der SV Spillern zurück und erzielte durch Can das 4:5.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in den Schlussminuten. Zieger, der bereits einen Treffer auf dem Konto hatte, scheiterte in der 84. Minute alleine vor dem Tor an Tormann Purtscher. Doch die Göllersdorfer ließen nicht locker und wurden in der 89. Minute belohnt: Nach einer Traumflanke von Zieger traf Ulzer zum viel umjubelten 5:5-Ausgleich.

Mit diesem Ergebnis endete ein außergewöhnliches Spiel, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und boten den Zuschauern ein wahres Spektakel.

