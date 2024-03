SVg Pitten: "Wenn wir nicht Meister werden, ist es auch kein Beinbruch"

1. Klasse Süd

Details Dienstag, 26. März 2024 08:40

Die SVg Pitten hat in der 1. Klasse Süd einen hervorragenden Start in die Rückrunde hingelegt, aus zwei Spielen zwei Siege geholt und sich damit der Tabellenspitze weiter genähert. Als Dritter ist man bereits punktgleich mit dem Tabellenführer aus Weissenbach. In der ersten Runde nach der Winterpause konnte man mit Oberwaltersdorf einen direkten Konkurrenten in Schach halten, während man vergangenen Wochenende mit einem 5:0 in Trumau fast schon eine Machtdemonstration hinlegte. Ligaportal hat sich mit Helmut Holzer, seines Zeichens sportlicher Leiter der Pittener, über den Start, die Vorbereitung, die Ziele sowie das nächste Spiel unterhalten. Am Samstag trifft die SVg Pitten bekanntlich auf Grimmenstein, das in der bisherigen Frühjahrssaison ebenfalls einen grundsoliden Eindruck machen konnte, für Spannung ist also rundum gesorgt.

Ligaportal: Herr Holzer, wie fällt Ihre Bilanz zum recht eindrucksvollen Rückrundenauftakt Ihrer Mannschaft aus?

Helmut Holzer: Das ist in Ordnung, wir wissen natürlich, wie eng es in der Liga zugeht, du kannst gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren, daher sind wir mit dem Start schon zufrieden, das passt schon durchaus.

Ligaportal: Wie lief eigentlich die Vorbereitung, hat sich diese starke Form, die die Mannschaft aktuell zeigt, dort bereits angekündigt?

Helmut Holzer: Wir haben schon seit letztem Jahr eine gute Stimmung in der Truppe, von daher gab es keine Probleme. Natürlich hast du, wie es in der Vorbereitung nun mal so ist, immer ein paar Verletzte oder Kranke, das ist aber in jedem Verein der Fall. Im Grunde waren wir zufrieden mit der Beteiligung, die Neuen haben sich gut eingefügt, das hat alles gepasst.

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich nun für das restliche Frühjahr gesetzt, wie formuliert man das im Verein?

Helmut Holzer: Ich glaube, wir haben das schon oft gesagt, wir wollen so lange es geht vorne dabei bleiben, schauen wie es sich entwickelt, dann sehen wir, wie es weitergeht. Wenn wir nicht Meister werden, ist es auch kein Beinbruch, aber probieren tun wir es auf jeden Fall, wenn wir dabei sind.

Ligaportal: Das schwerste Spiel ist bekanntlich immer das nächste. Welche Art von Aufgabe erwartet Ihre Mannschaft hier?

Helmut Holzer: Das wird eine schwierige Aufgabe, weil wir wissen, wie gut Grimmenstein spielen kann, wenn sie vollbesetzt sind, und das sind sie im Moment auch. Wir schauen, was herauskommt, es wird sicher ein Spiel auf Augenhöhe sein, ein bisschen Spielglück wird man brauchen. Wer das hat, wird sich durchsetzen, auf jeden Fall wollen wir daheim gewinnen, das ist klar.

