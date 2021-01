Neunkirchen ist als Team gewachsen

Details Freitag, 29. Januar 2021 08:38

Der SC Neunkirchen blick auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr in der 1. Klasse Süd zurück. Mit Platz fünf in der Tabelle zeigte sich auch Coach Jürgen Röcher zufrieden und zieht ein durchwegs positives Fazit. "Wir sind sehr happy mit unseren Leistungen und wenn man bedenkt, dass sogar noch mehr drin gewesen wäre, stimmt mich das wirklich positiv", ist der Coach des SC Neunkirchen zu Beginn voll des Lobes für sein Team.

Mit 15 geholten Punkten und gleich vier Siegen steht der SCN im oberen Mittelfeld und machte speziell in einem Mannschaftsteil den Trainer glücklich. "Offensiv war das richtig gut von uns und wir haben uns im Gegensatz zum letzten Jahr enorm gesteigert. Die fünf oder sechs neuen Spieler sind jetzt gut integriert und wir waren als ganzes Team gut drauf. Das hat uns über den Herbst stark gemacht", analysiert der Coach treffend. Das Thema Corona machte zu Beginn der Saison zunächst Halt in Neunkirchen und nach der ersten Runde waren ganze neun Spieler positiv getestet. Trainer Jürgen Röcher gibt aber Entwarnung. "Das Ganze war nicht so tragisch und viele davon hatten wenige oder gar keine Symptome. Zum Glück sind alle wieder fit und wir haben auch das sehr gut gemeistert", beschrieb der Trainer eine dennoch ungewöhnliche und schwierige Situation.

"Versuchen die vier Spiele zu gewinnen"

Aus aktuellem Stand rechnet auch Röcher nur mit einer Fertigstellung der Hinrunde und somit hätte seine Mannschaft nur vier Spiel vor der Brust. "In den vier Spielen werden wir alles versuchen und wenn möglich alle gewinnen. Wir wollen so weit es geht nach vorne", spricht Röcher über die Ziele und berichtet sogleich über die Personalien. "Wir haben zwei Spieler auf Seiten der Zugänge und haben keinen Abgang zu vermelden. Mit dem Kader sind wir sehr zufrieden und hoffen, dass es bald positives zu berichten gibt. Langsam würde ich mir wünschen, dass auch an die Vereine gedacht wird", so der Trainer des SCN abschließend.