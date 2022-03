SVg Pitten strebt Rangverbesserung an

Details Freitag, 11. März 2022 11:42

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dietmar Lueger, Trainer der SVg Pitten, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Süd nach drei Siegen, fünf Remis und fünf Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang neun.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Dietmar Lueger: "Mit dem Herbst können wir nicht zufrieden sein, wir hatten andere Ziele. Durch viele Verletzungen und unnötige Sperren wurde der Kader schnell einmal eng und die Ergebnisse verliefen nicht nach Wunsch. Positiv war, das viele junge Eigenbauspieler Einsatzminuten bekommen haben und sich so weiterentwickeln konnten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Lueger: "Im ganzen Verein ist eine sehr gute Stimmung, alle ziehen an einem Strang und verfolgen die gleichen Ziele. Auch das neue Vereinshaus trägt zu dieser positiven Stimmung bei, alle fühlen sich wohl."

Zwei neue Offensivspieler und Rückkehr der Langzeitverletzten

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Lueger: "Gemeinsam haben wir die Situation analysiert, Stefan Barac und Nikola Frljuzec werden uns im Frühjahr verstärken, beide sind Offensivspieler. Zusätzlich wollen wir auch den talentierten U16-Spielern eine Plattform in der Kampfmannschaft bieten und sie so näher heranbringen. Auch die beiden Langzeitverletzten (Markus Schrammel und Patrik Wagner) sind wieder voll fit und die beiden sehe ich auch als quasi Neuzugänge. Damit haben wir auf allen Positionen einen ausgeglichenen Kader und können so Ausfälle besser kompensieren. Im Gegenzug wurde Lukas Zelenicky abgegeben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Lueger: "Gleich im ersten Meisterschaftsspiel hat es Markus Schrammel und Patrik Wagner langfristig erwischt, im Laufe der weiteren Saison noch andere Spieler. Daher mussten wir in vielen Spielen improvisieren und das hat sich auch auf die Ergebnisse niedergeschlagen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Lueger: "Die Vorbereitung ist für mich sehr positiv verlaufen und die neuen Spieler konnten wir auch gut integrieren, Ziel ist sicher eine Rangverbesserung. Wichtiger ist mir aber, dass die Mannschaft kompakt und geeint auftritt, dann kommen die Ergebnisse von alleine."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Lueger: "Es wird die Saison normal fertig gespielt, davon bin ich überzeugt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Lueger: "Hirschwang wird sich den Meistertitel nicht mehr nehmen lassen, dazu haben sie eine zu gute Qualität."