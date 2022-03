SK Wiesmath strebt gesicherten Mittelfeldplatz an

Details Freitag, 04. März 2022 15:45

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Franz Hafenscher, Sportlicher Leiter des SK Wiesmath, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Franz Fleck überwintert in der 1. Klasse Süd nach fünf Siegen, zwei Remis und sechs Niederlagen mit 17 Punkten auf Rang acht. In der Übertrittszeit standen zwei wichtige Wechsel bei den Legionären auf dem Programm und nun strebt Wiesmath laut Hafenscher in der Frühjahrssaison 2022 "einen gesicherten Mittelfeldplatz an."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Franz Hafenscher: "Wir sind leider nicht sehr gut gestartet, haben oft knapp und unglücklich verloren. Die zweite Hälfte der Herbstsaison konnten wir uns aber stabilisieren und dann auch die Leistungen abrufen, die wir gewohnt waren, was sich dann auch am Punktekonto ausgewirkt hat. Letztendlich konnten wir dann doch einigermaßen zufrieden sein."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hafenscher: "Die Stimmung im Verein ist gut. Wir sind gut aufgestellt, spielen ausgenommen der zwei Legionäre nur mit Einheimischen, was in der 1. Klasse einzigartig ist."

Wechsel der ungarischen Legionäre

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hafenscher: "Leider hat uns unser langjähriger Mittelfeldregisseur, der Legionär Gabor Varga, auf eigenem Wunsch verlassen. Er spielt nun in Ungarn in der Nähe seines Wohnortes. Mit dem Stürmer Bence Szabo, den wir im Sommer verpflichtet haben, waren wir leider nicht ganz zufrieden. Er war oft verletzt. Wir haben daher diese beiden Legionäre gegen zwei neue ungarische Spieler getauscht, die hoffentlich diese Lücke schließen werden. Dies sind Patrick Tarlosi und Adrian Fülop."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hafenscher: "Wir hatten auch immer wieder ein paar Ausfälle (Josef Beiglböck, Daniel Hafenscher oder Bence Szabo) zu beklagen. Von Corona wurden wir Gott sei Dank erst nach dem vorletzten Spiel ärger erwischt. Wir konnten aber dann das letzte Spiel gegen Zöbern zwei Wochen später doch noch spielen und auch gewinnen. Derzeit schmerzt die Verletzung von unserem Kapitän und Sturmtank Josef Schwarz – wir hoffen, dass er bis zum Meisterschaftsstart wieder fit wird."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hafenscher: "Wir streben einen gesicherten Mittelfeldplatz an."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hafenscher: "Ich denke, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hafenscher: "Meiner Meinung nach wird sich das Hirschwang heuer nicht mehr nehmen lassen."