Nach dem Derby ist vor dem Derby: SC Zöbern will generell "jeden Punkt mitnehmen, den man kriegen kann"

Details Donnerstag, 17. August 2023 15:21

Der SC Zöbern hat in der 1. Klasse Süd mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SV Grimmenstein einen veritablen Traumstart in die neue Saison hingelegt. Für die neue Spielzeit 2023/24 kann man auf eine eingespielte Truppe bauen, in der Startelf stand zur Saisonpremiere kein einziger Neuzugang. Ligaportal hat sich mit Patrick Spitzer, seines Zeichens Trainer des SCZ, ausführlich über den gelungenen Auftakt, die Ambitionen der Mannschaft sowie die nächste schwere Aufgabe unterhalten.

Ligaportal: Herr Spitzer, was hat im ersten Spiel schon gut geklappt, was möglicherweise noch nicht so ganz?

Patrick Spitzer: Meines Erachtens schon ganz gut geklappt hat das Zweikampfverhalten, also die Zweikampfstärke und wie wir die Zweikämpfe angenommen und sie geführt haben. Phasenweise haben auch die Umschaltmomente nach Balleroberungen ganz gut hingehauen. Wir haben sicherlich noch den einen oder anderen Stellungsfehler oder Fehler im Anlaufen im Spiel gegen den Ball dabei, vor allem aber haben wir sicher noch Steigerungspotenzial, auch die Effizienz vor dem Tor ist ein Thema. Wir wollen die Umschaltmomente, die wir generiert haben, effizienter zu Ende spielen, hier ist sicher noch ein bisschen Arbeit, Training vonnöten.

Ligaportal: Wie geht es Ihnen mit den Neuzugängen, haben es welche in die Startelf geschafft?

Patrick Spitzer: Grundsätzlich ist alles beim Alten geblieben, Maximilian Koch ist dann in den letzten Minuten der ersten Partie ins Spiel gekommen.

Ligaportal: Welche Ziele dürfen wir in Bezug auf Ihren Verein notieren?

Patrick Spitzer: Wir wollen ganz klar so schnell wie möglich schauen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben und nicht in die gleiche Situation wie vorige Saison kommen, als wir den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag geschafft haben. Das sollte heuer nicht passieren, da heißt es natürlich, jeden Punkt mitzunehmen, den man kriegen kann. Dass wir von der Qualität des Kaders nicht mithalten können mit den Topmannschaften ist klar, vielleicht können wir den einen oder anderen Topfavoriten auf die Meisterschaft aber ärgern.

Ligaportal: Am Wochenende steht die nächste Aufgabe an, was erwartet euch hier?

Patrick Spitzer: Für uns ist das, wie bereits die erste Runde, wieder ein Derby. Zwei Derbys zum Saisonbeginn haben natürlich ihren Reiz, diese schreiben bei uns aber andere Gesetze, da kann auch der vermeintliche Underdog ein bisschen überraschen. Im Prinzip müssen wir einfach zweikampfstark sein, laufstark sein, und derjenige, der die eine oder andere Chance vor dem Tor am besten nutzt, wird als Sieger vom Platz gehen. Meiner realistischen Einschätzung nach treffen hier zwei gleichwertige Mannschaften aufeinander, uns erwartet somit ein spannendes Derby.

