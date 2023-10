Pleite beim SC Zöbern: Negativserie von Lanzenkirchen hält weiter an

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Fast 200 Zuschauer pilgerten ins "Austadion" nach Zöbern. Nichts zu holen gab es für den SC Lanzenkirchen beim EFM SC Zöbern. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Auf dem Papier ging der SC Zöbern als Favorit ins Spiel gegen Lanzenkirchen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Heimelf traf zwar in Minute 33, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Matej Gorelka brachte den SC Lanzenkirchen per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 48., aus gut zwanzig Metern und in der 56. Minute per Kopf vollstreckte. In der 77. Minute überwanden die Gäste die Abwehr von Zöbern und Alexander Rössner beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Danach hatten die Gäste weitere Chancen, doch es wollte kein Treffer mehr gelingen. Kurz vor Ultimo war noch Lubomir Ulrich zur Stelle und zeichnete für aus spitzem Winkel das dritte Tor des EFM SC Zöbern verantwortlich (84.). Am Ende verbuchte der SC Zöbern gegen Lanzenkirchen einen Sieg.

Tore erst nach der Pause

Die drei Punkte brachten Zöbern in der Tabelle voran. Der EFM SC Zöbern liegt nun auf Rang acht. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der SC Zöbern derzeit auf dem Konto.

36 Tore kassierte der SC Lanzenkirchen bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Wann findet der SC Lanzenkirchen die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Zöbern setzte es eine neuerliche Pleite, womit Lanzenkirchen im Klassement weiter abrutschte. Die Offensive von Lanzenkirchen strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SC Lanzenkirchen bis jetzt erst 15 Treffer erzielte. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten von Lanzenkirchen alles andere als positiv. Der SC Lanzenkirchen taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Mittwoch tritt der EFM SC Zöbern beim ASK Oberwaltersdorf an, während Lanzenkirchen drei Tage später den SC Neunkirchen empfängt.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – SC Lanzenkirchen, 3:1 (0:0)

84 Lubomir Ulrich 3:1

77 Alexander Roessner 2:1

56 Matej Gorelka 2:0

48 Matej Gorelka 1:0

