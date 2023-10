ASK Trumau gewinnt Torfestival gegen Aspang

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwa 210 Zuschauer kamen am Samstag zu diesem Spiel der 11. Runde und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der ASK Trumau und Aspang lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. Trumau wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die Gäste durften zunächst als erste jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Manuel Ringhofer sein Team in der 17. Minute und stellte nach einem gestocher im Fünfmeterraum auf 1:0. Aus der Ruhe ließ sich der ASK Trumau nicht bringen. Sven Saller erzielte wenig später den Ausgleich (21.).

Nach einem Freistoß bekommt die Nummer 14 den Ball auf der linken Seite, bekommt den Ball in den 5er und dort steht die Nummer 19 und drückt den Ball ins Tor. David K., Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mateusz Michal Lewandowski in der 26. Minute und brachte somit Trumau in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Trumau ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Die Heimmannschaft spielte weiter nach vorne und so trafen Tim Greider (50./64.) und Michael Koller (60., Elfmeter) ins gegnerische Tor und erhöhten den Vorsprung auf 5:1.

Freistoß halblinks auf den langen Pfosten und dort steht der Lange mit der Nummer 2 und macht ihn ins lange Eck zum 3:1. David K., Ticker-Reporter

Mit dem Treffer zum 2:5 in der 70. Minute machte Ringhofer zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Trumau war jedoch weiterhin gewaltig. Doch die Gäste wollten die drohende Niederlage nicht akzeptieren und starteten nochmal eine Aufholjagd. Stefan Lemberger verkürzte für den SC Aspang später in der 83. Minute auf 3:5. Boban Vasov gelang in der 90. Spielminute, nach einem Eckball, sogar noch das 5:4 per Kopf. Am Ende verbuchte der ASK Trumau gegen die Gäste einen Sieg.

Der ASK Trumau machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sieben. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Trumau momentan auf dem Konto. Der ASK Trumau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Aspang. Man kassierte bereits 33 Tore gegen sich. Mit lediglich vier Zählern aus elf Partien steht der SC Aspang auf dem Abstiegsplatz. Die Stärke von Aspang liegt in der Offensive – mit insgesamt 23 erzielten Treffern. Der SC Aspang musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Aspang insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SC Aspang nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Kommenden Mittwoch (20:00 Uhr) bekommt der ASK Trumau Besuch vom SV Grimmenstein. Aspang gibt am Freitag seine Visitenkarte bei der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen ab.

1. Klasse Süd: ASK Trumau – SC Aspang, 5:4 (2:1)

90 Boban Vasov 5:4

83 Stefan Lemberger 5:3

70 Manuel Ringhofer 5:2

64 Tim Greider 5:1

60 Michael Koller 4:1

50 Tim Greider 3:1

26 Mateusz Michal Lewandowski 2:1

21 Sven Saller 1:1

17 Manuel Ringhofer 0:1

