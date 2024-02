USV Gastern geht ohne Druck in die Rückrunde

1. Klasse Waldviertel

In der Herbstsaison der 1. Klasse Waldviertel konnte kein Team mehr als acht Siege auf sich vereinigen, sodass es folgerichtig an der Spitze äußerst eng zugeht. Mittendrin statt nur dabei ist der USV Gastern, der zwar auf Platz vier liegt, jedoch nur einen Rückstand von vier Zählern auf den Herbstmeister aus Raxendorf aufweist. Dazwischen liegen noch die beiden starken Aufsteiger aus Albrechtsberg und Waldhausen. Ligaportal hat sich mit Bernhard Immervoll, seines Zeichens Sektionsleiter des USV Gastern, ausführlich über die Vorbereitung, den Herbst sowie das spannende Rennen in der Meisterschaft unterhalten.

Ligaportal: Herr Immervoll, wie fällt Ihr Resümee zur abgelaufenen Herbstsaison aus, Gastern hat ja eine tolle Rolle gespielt?

Bernhard Immervoll: Auf jeden Fall sehr gut, wir haben – auch wenn wir unter Anführungszeichen „nur“ Vierter sind – 24 Punkte gemacht, wir sind natürlich super zufrieden.

Ligaportal: Gibt es trotz allem gewisse Themenbereiche, in denen man noch zulegen muss, wo man sich verbessern möchte?

Bernhard Immervoll: Das ist jetzt eigentlich Jammern auf hohem Niveau, aber eventuell in der Verteidigung, dass wir noch ein bisschen weniger Gegentore bekommen, aber eigentlich sind wir zufrieden, und das ist wie gesagt Jammern auf hohem Niveau.

Ligaportal: Welche Transfers hat man in der Übertrittszeit getätigt?

Bernhard Immervoll: Zu uns kamen Niclas Ludwig, Daniel Fasching und Stefan Deimel, Abgang ist Filip Ardamica.

Ligaportal: Wie läuft aktuell die Vorbereitung, wie zufrieden kann man soweit sein?

Bernhard Immervoll: Wir trainieren jetzt seit Ende Jänner, man kann nicht viel sagen, außer, dass wir, was die Trainingsbeteiligung und die Motivation der Spieler betrifft, eigentlich ganz zufrieden sein können. Es könnte nicht besser sein, man kann sagen, es läuft.

Ligaportal: Sie wissen natürlich, dass jetzt die Frage nach den Zielen für die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft kommt. Welche Zielsetzung verfolgt man, was ist hier noch möglich?

Bernhard Immervoll: Wir wollen auf jeden Fall unter den ersten vier, fünf Teams bleiben, und man wird sehen, wie es sich entwickelt. Wenn es für ganz vorne reicht, ist das super, wenn es nicht reicht, ist es auch egal. Es ist jetzt nicht so, dass wir einen Druck ausüben, wie gesagt, wenn wir einen Platz zwischen eins und fünf schaffen, sind wir schon zufrieden.

Ligaportal: Mit wem aus dem Feld des Mitbewerbs ist besonders zu rechnen heuer?

Bernhard Immervoll: Laut Tabellenstand ist Raxendorf nun schon der Favorit, ich sehe die beiden Aufsteiger Albrechtsberg und Waldhausen nicht unbedingt als Favoriten, weil Aufsteiger meistens in der ersten Halbsaison gut drauf sind und auch unterschätzt werden, was bei Raxendorf nicht Fall ist, zumal sie schon lange in der 1. Klasse sind, daher sie eher der Favorit sind, hätte ich gesagt.