SCU Nondorf: "Wenn alles passt, kann man sicher die Vorderen ärgern"

Der SCU Nondorf gehört nach einem 4:0-Triumph gegen Kautzen ohne Zweifel zu den Gewinnern des Rückrundenauftakts in der 1. Klasse Waldviertel. Die Elf von Trainer Horst Mager war im Spiel überlegen und gewann am Ende absolut ungefährdet. Durch das tolle Ergebnis konnte man den Anschluss an die nördlicheren Tabellengefilde halten, der Punkterückstand auf die Spitze bleibt jedoch aus aktueller Sicht ein durchaus beträchtlicher. Ligaportal hat sich mit Trainer Horst Mager ausführlich über den Auftakt sowie die Ziele für das Frühjahr unterhalten.

Ligaportal: Herr Mager, wie lautet Ihr Resümee nach dem ersten Spieltag in der Rückrunde?

Horst Mager: Eigentlich haben wir das Spiel klar bestimmt, die ersten beiden Torchancen sind gleich reingegangen, super war natürlich, dass wir gleich nach vier Minuten in Führung gegangen sind. Ausschlaggebend war, dass wir umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten, und das von der ersten Minute an. Wir haben sie angepresst, gleich die erste Chance verwertet und sind super ins Spiel reingekommen. Eigentlich haben wir ganz wenig zugelassen.

Ligaportal: Wie lief es in der Vorbereitung, sind Sie damit auch zufrieden im Rückblick?

Horst Mager: Ja, die Vorbereitung war voll in Ordnung, wir waren im Trainingslager, das war heuer noch besser als im vorigen Jahr, auch weil kein Wind gegangen ist. Das Testspiel dort war auch in Ordnung, wir haben auch keinen Kunstrasen gebraucht.

Ligaportal: Wie geht es nun weiter, welche Ziele hat man sich konkret für das Frühjahr gesetzt, was ist hier noch alles möglich?

Horst Mager: Wir haben natürlich im Herbst einmal sechs Punkte weggeschmissen mit drei Unentschieden gegen Raxendorf, wo wir 3:1 geführt haben, gegen Brand-Nagelberg, wo wir nach 5:2-Führung noch 5:5 gespielt haben oder gegen Albrechtsberg, wo wir zweimal führen und in der 92. Minute den Ausgleich bekommen. Ich traue der Mannschaft alles zu, wenn wir halbwegs verletzungsfrei bleiben. Wenn alles passt, kann man sicher die Vorderen ärgern, davon bin ich überzeugt.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist bekanntlich schon wieder vor dem Spiel. Was kommt bei der nächsten Aufgabe auf Ihr Team zu, wie muss man das anlegen, um erfolgreich zu sein?

Horst Mager: Weitra ist erstens ein Derby für uns – das war schon in meiner Zeit als Fußballer ein Derby – du kennst die Leute dort. Sie spielen gegen den Abstieg, haben zwar jetzt gewonnen, wir wollen ihnen aber einen Strich durch die Rechnung machen, wollen auch oben punkten. Sie werden sicher alles reinhauen, weil sie hinten rauswollen. Das wird sicher keine einfache Partie, sicher knapp, aber dennoch wollen wir wieder gewinnen bei ihnen wie letztes Jahr.

