Litschaus Ralf Wagesreither bleibt optimistisch: "Ich hoffe, dass wir die Meisterschaft sportlich zu Ende bringen"

Details Sonntag, 29. März 2020 10:14

"Die Maßnahmen waren die richtige Entscheidung und wir haben nach den Verlautbarungen sofort das Training im Jugend- und Erwachsenenbereich gestoppt. Natürlich wären wir gerne in die Saison gestartet und alle waren gut vorbereitet, die Schritte der Regierung sind aber sicher gerechtfertigt und die Gesundheit steht jetzt im Vordergrund", erklärt USC Litschaus Kapitän und Spielervertreter Ralf Wagesreither. "Ich bin prinzipiell optimistisch und hoffe, dass wir nach dem Herbstmeistertitel die Saison sportlich zu Ende bringen können." Litschau spielte eine fulminante Hinrunde und kassierte in 13 Spielen nur eine Niederlage, mit 36 Zählern und neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger lag man nach der ersten Saisonhälfte souverän an der Spitze der 1. Klasse Waldviertel.

Einheitliche Lösung wichtig

Aufgrund des Aussetzen des Spielbetriebs, der Einstellung der Trainings und der Sperren der Sportanlagen können sich die Fußballspieler in ganz Österreich nur per Heimprogramm fithalten und die Vereine warten ab, welche Entscheidung im Bezug auf eine Fortsetzung der Meisterschaft von den Verbänden getroffen wird. Wagesreither meint dazu: "Wir hoffen, dass eine gerechte und faire Lösung kommt. Es gibt natürlich unterschiedliche Interessen und es wäre allen hinten in der Tabelle liegenden Teams geholfen, wenn die Saison annulliert wird. Für alle, die um die Meisterschaft spielen oder an erster Stelle stehen, ist es aber nicht fair, wenn es keine Aufsteiger gibt. Eine gute Idee wäre, wenn der Tabellenführer aufsteigen darf und niemand runter müsste, die Ligen würden so für ein Jahr aufgestockt."

Derzeit ist noch nicht klar, ob im Frühjahr der Ball rollt, es steht nicht einmal fest, ob überhaupt eine Herbstmeisterschaft 2020 stattfinden kann. Es gäbe daher auch die Möglichkeit, im Frühjahr 2021 die jetzt anstehende zweite Saisonhälfte fertig zu spielen. Auch eine Ganzjahresmeisterschaft wird in der Diskussion immer wieder erwähnt, die Verbände hätten in der derzeitigen Situation die Chance, einen länger gehegten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Die Frage ist allgemein, wer am Ende entscheidet, wir es in den Ligen und Bundesländern weitergeht, wahrscheinlich wird der ÖFB eine Entscheidung treffen, die hoffentlich eine einheitliche Lösung bringt. Es gibt nämlich auch Stimmen, die meinen, wenn in der Bundesliga der LASK zum Meister gekürt wird, es auch bis in die letzten Klassen der Länder einen Meister und damit auch Aufsteiger geben muss.

Krise schweißt zusammen

Das Coronavirus führt derzeit auf der ganzen Welt zu Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung und die Menschen sind gezwungen, im persönlichen Bereich einige Einschränkungen hinzunehmen. Die Krise ist für alle herausfordernd, etwas positives könnte man laut Ralf Wagesreither für die Zeit danach mitnehmen: "Fußball steht derzeit nicht im Vordergrund und man kann nur hoffen, dass alle gesund bleiben. Für die Vereine ist es aber auch eine Chance, man sieht, wie diese gemeinschaftlich zusammenschweißen und dies sollte man möglichst mitnehmen."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten